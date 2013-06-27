美国与加拿大经济指标预测--6月27日-7月4日****

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 6月25日当周 6月27日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国个人所得 5月 +0.2% 持平 美国个人消费 +0.3% -0.2% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- -0.3% 美国核心PCE物价指数 +0.1% 持平 美国实质个人支出 -- +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月22日当周 34.5 35.4 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.825 美国续请失业金人数(万人) 6月15日当周 295 295.1 1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 5月 -- 95.9 1400 美国成屋待完成销售 5月 +1.0% +0.3% 1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 6月 -- 正2 6月28日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% -0.8% 生产者物价指数(PPI)(较上年同期) -- 持平 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 56.0 58.7 1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 6月终值 82.8 82.7 现况指数 92.8 92.1 预期指数 77.0 76.7 1430 美国ECRI一周领先指标 6月21日当周 -- 130.3 7月1日当周 7月1日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1258 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 52.2 1400 美国建筑支出 5月 +0.7% 0.4% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 50.1 49.0 美国ISM投入物价分项指数 51.3 49.5 美国ISM制造业就业分项指数 51.0 50.1 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 48.8 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国整体汽车销售(万辆) 6月 1,530 1,523 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月29日当周 -- +1.1% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月29日当周 -- +2.8% 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经 6月 -- 53.2 季调) 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 6月 -- 579.6 1400 美国工厂订单 5月 +1.0% +1.0% 美国耐久财订单 5月修正值 -- +3.6% 扣除运输的耐久财订单 -- +0.7% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财 -- +1.1% 1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 49.0 7月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数(万户) 6月28日当周 -- 629.2 1100 美国再融资指数 6月28日当周 -- 3,041.4 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 -- 3.6398 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 6月 16 13.5 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 5月 逆差399 逆差403 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月29日当周 -- -- 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 6月22日当周 -- -- 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 5月 -- 逆差5.7 出口(亿加元) -- 402.7 进口(亿加元) -- 408.4 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 6月 54.0 53.7 企业活动分项指数 56.4 56.5 就业分项指数 -- 50.1 新订单分项指数 -- 56.0 物价分项指数 -- 51.1 7月4日(四) 无经济数据公布 (完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f