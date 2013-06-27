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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 08:22 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月27日-7月4日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：             

  6月25日当周  
    
 6月27日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     美国个人所得                                       5月       +0.2%        持平
          美国个人消费                                                 +0.3%       -0.2%
          美国个人消费支出(PCE)物价指数                                   --       -0.3%
          美国核心PCE物价指数                                          +0.1%        持平
          美国实质个人支出                                                --       +0.1%
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)               6月22日当周        34.5        35.4
          美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      34.825
          美国续请失业金人数(万人)                   6月15日当周         295       295.1
 1230     美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             5月          --        95.9
 1400     美国成屋待完成销售                                 5月       +1.0%       +0.3%
 1500     美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数                   6月          --         正2
 
 6月28日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230     加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)                    4月       +0.1%       +0.2%
 1230     加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  5月       +0.1%       -0.8%
               生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                            --        持平
 1345     美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      6月        56.0        58.7
 1355     路透/密西根大学美国消费者信心指数              6月终值        82.8        82.7
                               现况指数                                 92.8        92.1
                               预期指数                                 77.0        76.7
 1430     美国ECRI一周领先指标                       6月21日当周          --       130.3
  
  7月1日当周
      
 7月1日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1258      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           6月终值          --        52.2
 1400      美国建筑支出                                      5月       +0.7%        0.4%
 1400      美国供应管理协会(ISM)制造业指数                   6月        50.1        49.0
           美国ISM投入物价分项指数                                      51.3        49.5
           美国ISM制造业就业分项指数                                    51.0        50.1
           美国ISM制造业新订单分项指数                                    --        48.8
  
 7月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 --        美国整体汽车销售(万辆)                            6月       1,530       1,523
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           6月29日当周          --       +1.1%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         6月29日当周          --       +2.8%
 1330      加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经             6月          --        53.2
           季调)                                                              
 1345      美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数            6月          --       579.6
                                                                              
 1400      美国工厂订单                                      5月       +1.0%       +1.0%
           美国耐久财订单                              5月修正值          --       +3.6%
              扣除运输的耐久财订单                                        --       +0.7%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财                                      --       +1.1%
 1400      美国IBD消费者信心指数                             7月          --        49.0
    
 7月3日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款指数(万户)                    6月28日当周          --       629.2
 1100      美国再融资指数                            6月28日当周          --     3,041.4
 1130      美国Challenger企业计划裁员人数(万人)              6月          --      3.6398
 1215      美国ADP民间就业岗位(万)                           6月          16        13.5
 1230      美国国际贸易收支(亿美元)                          5月     逆差399     逆差403
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)              6月29日当周          --          --
               初请失业金人数四周均值(万人)                               --          --
               续请失业金人数(万人)                  6月22日当周          --          --
 1230      加拿大贸易收支(亿加元)                            5月          --     逆差5.7
                出口(亿加元)                                              --       402.7
                进口(亿加元)                                              --       408.4
 1400      美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                 6月        54.0        53.7
                          企业活动分项指数                              56.4        56.5
                             就业分项指数                                 --        50.1
                           新订单分项指数                                 --        56.0
                             物价分项指数                                 --        51.1
       
 7月4日(四)
 无经济数据公布
 (完)
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