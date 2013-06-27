《全球重要经济事件一览表》--6月27日-7月4日

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6月27日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至6月28日)。
巴黎--欧洲央行管理委员会成员诺亚召开新闻发布会。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利就全国和区域经济发表讲话，并为纽约的大学毕业生就劳工市场环境进行简要介绍(1400)。
海牙--荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特就荷兰金融体系面临的宏观经济风险，在荷兰下议院发表讲话。
维也纳--2013年国际阿拉伯银行业峰会(至6月28日)，欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼将发表讲话。
华盛顿--美联储理事鲍威尔在两党政策中心就货币政策发表讲话。
柏林--欧洲证券交易同盟举行“欧盟一体化和增长：市场如何发挥作用”会议。德国央行总裁魏德曼与德国财政部长朔伊布勒将在会议中发言。
美国玛丽埃塔市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望发表讲话。
6月28日(五)
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在外交关系协会举办的国际经济活动上发表讲话(1200)。
西弗吉尼亚--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就劳工市场趋势和货币政策发表讲话(1600)。
加州--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)讲话。
美国西弗吉尼亚州白硫磺泉镇--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景发表讲话(1315)。
柏林--德国财长朔伊布勒和爱沙尼亚财长Juergen Ligi参加由德国财政部组织的讨论。
东京--日本财务大臣麻生太郎以“安倍经济学及日本经济前景”为题发表演说(0340)。
6月29日(六)
芬兰KOKKOLA--芬兰财长Jutta Urpilainen发表讲话。
7月1日(一)
伦敦--英国央行公布金融政策委员会第二季会议记录。
7月2日(二)
美国斯坦福--纽约联邦储备银行总裁杜德利在菲尔德郡企业协会举办的餐会中发表演讲，主题为“纽约联储观点：美国及地区经济展望”(1600)。
悉尼--澳洲央行举行利率会议。
斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(至7月3日)
7月3日(三)
布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演讲(0255)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至7月4日)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议。
7月4日(四)
东京--日本央行总裁黑田东彦在央行地区分行会议中发表演说。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威发表演说。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决议并举行记者会。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李婷仪 审校 徐文焰)