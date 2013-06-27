EIA库存周报：美国汽油库存增幅远高于预期，东海岸库存大增

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透6月26日 - 美国汽油库存跳增365万桶，远高于路透调查分析师预期的增加90万桶，东海岸库存大幅增加，因炼油厂生产更多的燃油，同时需求较上年同期下滑。
这份出乎意料的报告引发美国原油期货卖盘，推动油价跌至日低94美元下方。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至6月21日止当周汽油库存总计为2.25亿桶。。
东海岸库存劲增156万桶，西海岸库存增加83.3万桶。数据显示，东岸库存为2012年2月以来最高水准。
油品进口增加88.2万桶/日，至265万桶/日。
Tradition Energy分析师Gene McGillian表示，“汽油数据引人注目。如果产能利用率为90%，就增加了300万桶，这暗示驾车需求并不强劲。”
“原油库存来到纪录水准，而且也没有燃油需求，”McGillian表示。
炼油厂产能利用率增加0.9个百分点至90.2%，为去年12月以来最高水准。然过去四周的汽油需求较上年同期减少0.3%。
馏分油库存增加157万桶至1.23亿桶，也高于路透调查预估的增加60万桶。
当BP 在印第安纳州Whiting炼厂的原油蒸馏装置完成升级后，中西部炼厂产能利用率及库存料将进一步增加。
库欣原油库存增加66.4万桶至4,926万桶。
整体来看，美国原油库存小幅增加1.8万桶，至3.94亿桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 许娜)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f