EIA库存周报：美国汽油库存增幅远高于预期，东海岸库存大增

路透6月26日 - 美国汽油库存跳增365万桶，远高于路透调查分析师预期的增加90万桶，东海岸库存大幅增加，因炼油厂生产更多的燃油，同时需求较上年同期下滑。

这份出乎意料的报告引发美国原油期货卖盘，推动油价跌至日低94美元下方。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至6月21日止当周汽油库存总计为2.25亿桶。。

东海岸库存劲增156万桶，西海岸库存增加83.3万桶。数据显示，东岸库存为2012年2月以来最高水准。

油品进口增加88.2万桶/日，至265万桶/日。

Tradition Energy分析师Gene McGillian表示，“汽油数据引人注目。如果产能利用率为90%，就增加了300万桶，这暗示驾车需求并不强劲。”

“原油库存来到纪录水准，而且也没有燃油需求，”McGillian表示。

炼油厂产能利用率增加0.9个百分点至90.2%，为去年12月以来最高水准。然过去四周的汽油需求较上年同期减少0.3%。

馏分油库存增加157万桶至1.23亿桶，也高于路透调查预估的增加60万桶。

当BP 在印第安纳州Whiting炼厂的原油蒸馏装置完成升级后，中西部炼厂产能利用率及库存料将进一步增加。

库欣原油库存增加66.4万桶至4,926万桶。

整体来看，美国原油库存小幅增加1.8万桶，至3.94亿桶。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻