中国数据：1-5月全国规模以上工业企业利润比同比增长12.3%--统计局

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
路透北京6月27日 - 中国国家统计局周四公布，1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额20,812.5亿元，比去年同期增长12.3%；其中主营活动利润23,271.7亿元，比去年同期增长11.4%。
统计局并公布，单独5月工业企业实现利润4,705.5亿元，比去年同期增长15.5%；主营活动利润增长8.8%，比4月份同比增速下降2.8个百分点。
1-5月，规模以上工业企业实现主营业务收入388,731.8亿元，比去年同期增长11.9%。
以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%)
1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月
利润 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3.0 0.5 -1.8 -3.1 -2.7 -2.2 -2.4
主营利润 11.4 12.2 12.4 22.2 6.0 4.0 0.9 -1.7 -2.9 -2.6 -1.7 -1.7
营收 11.9 11.9 11.9 13.1 11.0 10.8 10.3 10.2 10.2 10.6 11.3 11.9
5月 4月 3月 ~ 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月
利润 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8 20.5 7.8 -6.3 -5.4 -1.7 -5.3
注: -统计局仅公布1-2月数据,未公布1月和2月的单月变动数据.
-从2013年5月开始，统计局在利润总额下增加“主营活动利润”指标，主营活动利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用。主营活动利润指标和工业生产的关系更加密切，可以更好地反映企业进行工业生产活动的经营成果。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
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