中国数据：1-5月全国规模以上工业企业利润比同比增长12.3%--统计局

统计局并公布，单独5月工业企业实现利润4,705.5亿元，比去年同期增长15.5%；主营活动利润增长8.8%，比4月份同比增速下降2.8个百分点。

-从2013年5月开始，统计局在利润总额下增加“主营活动利润”指标，主营活动利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用。主营活动利润指标和工业生产的关系更加密切，可以更好地反映企业进行工业生产活动的经营成果。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)