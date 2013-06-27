保持与工作的全天候联系，智能手机让美国员工又爱又恨

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月25日 - 最新民调显示，超过半数的美国员工宁愿选择根管治疗，也不愿在假期工作，但智能手机让他们在度假期间也不得不接受老板的工作指令。
全球科技企业Ricoh Americas公司战略营销部副总裁Terrie Campbell表示，移动设备让人们全天候与工作保持联系，这既是一场革命，也是一场梦魇。该公司委托进行了此次调查。
周二公布的在线调查结果显示，有近四分之三的美国人承认，如果他们在度假时丢失智能手机，他们会感到很生气，因为丢手机让他们失去与工作的联络。
Campbell表示：“在某种程度上，员工们需要被允许在度假期间关闭工作邮箱、放松充电。如果他们不能把办公室抛在脑后，那么度假的意义何在？”
民调显示，美国人想要真正摆脱工作很难，有30%的员工在度假期间还在利用智能手机进行与工作有关的事情。
有大约51%美国成年人宁愿在度假时进行根管治疗，也不愿意工作，但有54%的人表示，他们的老板希望他们在度假的时候也能保持联系。
大约57%的人表示，家人对自己在度假时还工作的表现会很生气。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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