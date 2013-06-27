《香港报摘》--其他报纸重要消息6月27日

*明报：

--中信银行（国际）在不足一个星期再度推出人民币定期存款优惠，以等值30万港元开立1个月人民币定存，年利率达3.2厘。

*星岛日报：

--香港运输及房屋局局长张炳良表示，不能贸然断定未补价二手居屋涨价，是跟政府推出居屋免补地价转售计划有关，并强调政府一直密切监察楼价变动，会因应市场反应检讨成效，才决定是否推行下一轮计划。

--中移动 计划至明年底在全国多个城市建设35万个4G基站，料3年后基站会突破50万个，今年下半年推出10多款4G手机。

*苹果日报：

--长实 仍与葵涌雍澄轩部份买家就取消酒店套房交易角力之中，多达20名雍澄轩苦主正考虑展开集团诉讼行动，并已向立法会议员求助。

--政府为补充土地储备，加快规划程序，其中将13幅绿化地带土地改为住宅用途的时间表，其中约77%提前明年底前完成，较原先预计早约3年。

--由香港钟表世家庄学山创办的港大零售S Culture已引入利福 主席刘銮鸿为基础投资者，并于明天起与金凤凰、中国铝罐以及当代置业一同招股，4只新股合共集资最多超过20亿港元。

--滙丰 表示，目前3个月人民币定存年利率最高可达2.4厘，监于该行会不时推出定存优惠，优惠条款随时变更，该行不会预先作出通知。

*东方日报：

--波司登 截至今年3月底止纯利按年跌24.91%至10.78亿元人民币，公司董事长兼行政总裁高德康称，集团会继续提升非羽绒服业务占集团净利润比例。

--越秀地产 伙同深圳越秀，以5.84亿元人民币投得杭州市钱江新城一期北区商用地块。

*文汇报：

--中国燃气 执行主席、董事总经理及总裁刘明辉表示，该公司与中石化 已展开兴建汽车加气站的合作，预计于2018年建站超过1,000个。

--前海管理局副局长何子军表示，预计前海今年会推出80万平方米的土地，完成20-25个产业项目。

*大公报：

--政府下季卖地计划日内公布，监于卖地表内仍有多幅土地仍未完成改划，下季只有5幅地皮供即时应市，若连同当局预计最快9月前供应的10幅地皮，下季最多只有15幅地皮登场，其中以元朗东头德业街规模较大。

--据金融管理局住宅按揭数据，5月份新取用按揭贷款共5,234宗，按月减少3.8%；涉及金额144.63亿港元，按月减少3.4%，并创3个月新低。（完）

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