港报财经评论：新兴市场资金潮见顶--信报6月27日

新兴市场资金潮见顶/ 习广思

看在老外眼中，中国内银这场钱荒，是另一次雷曼危机，或会酿成又一次信贷危机。然而，老外看中国总是带着危机论，却看不见这场钱荒背后的意义，在于阿爷教仔，在于整顿拨乱反正，而非信贷风险爆发。人行再表态，指钱荒不会引发金融危机！影子银行急剧增长，来自于4万亿制造的热钱后遗症，但楼市不许炒作，股票一潭死水，经济陷入负利率，资金寻求出路目的就是寻求利息，因此大规模地流向信托及理财产品。民企之父张化桥认为，内银存款利率只有约2厘，与现实脱节，是资本错配的根本原因，令资金流向理财产品，央行要做的不是减息，而是加息，有助降低影子银行规模。

无论是美国退市恐惧，抑或中国内地钱荒忧虑，最终都会消散，投资者需要的是耐性。港股连日急跌后，周二恐慌式抛售后见反弹，昨日期指结算前夕，超卖中资股绝地反攻，恒指午后升幅扩大，以接近全日高位收市，报20,338点。不过，大市成交额只有788亿港元，以一个反弹市来说，未算活跃；沽空比率13.17%，空军仍未撤退。大市反弹以超卖中资股为主，由内银领军，电讯、航运、内房及汽车股都有明显反弹，其次是早两日被洗仓的环保新能源板块。不过，强势科技股反弹力甚弱，短期或再有整固，至于上述反弹的中资股，短期仍是有反弹无升幅，中长线吸纳不妨再作观望，以博反弹为目标的投机者，应见机获利，下半年内银的环境仍未见得乐观。

摩根大通报告指出，中国决心要扭转过去金融失衡，银行正加强紧缩，限制对产能过剩行业进行贷款，包括钢铁、贸易、水泥、铝业、平板玻璃、风电、化工、航运及电力；而这些行业的资产扩张减慢及信贷质素压力，均对每股盈利有负面影响。在中资股当中，对宏观经济敏感、产能过剩的行业，均不宜沾手，请记着煤炭股上半年的惨况。上述几个行业当中，航运业值得留意，是基于市场对全球复苏的憧憬，而风电属新能源行业之一，有机会受惠政策。全球股债大震荡后，暂时稍为喘定，但贵金属除外。金价再跌至1,230美元，多间大行近日再一次下调金价预测。(B03)

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欧罗淡友仍有优势/ 苏子

昨天欧洲市早段欧罗兑美元如预期般顺利跌破200天SMA关键支持，最低曾见1.3010水平，暂时险守1.30心理关口。留意目前欧罗兑美元的日线一目均衡图云雾区底部支持与1.30心理关口相若，而正在显着上升中的日线保历加通道底部支持线则处于1.2955水平。稍后欧罗兑美元若能显着下破1.30心理关口，由于届时已同时下破上述技术指标底部支持，故在技术上已出现多重破位，预料会触发不少止蚀沽盘入市，汇价或因此向下展开单边跌市，从而令近日才趁低买入的投资者受困。

不过，由于昨晚美国入市前，欧罗兑美元在1.3010-1.3030间却获得不俗的承接力，始终未能一举破关而下，表现令不少看淡的投资者略感失望。因此，若昨晚欧罗兑美元意外地成功守稳1.30心理关口不破，到最后收市时200天SMA支持可以再次失而复得，那便要小心市况可能有变，暂不宜对汇价看得太淡，并要提防汇价会强力反弹并上试1.32╱1.3250阻力区。现阶段看，看淡的投资者仍有优势。

欧罗兑日圆在昨天伦敦市曾一度低见126.88水平，此低位刚好为100天SMA支持，而汇价触及此低位后已成功止跌回稳，略为回升至127.45水平。如昨晚欧罗兑日圆可以继续造好，未见再度考验100天SMA支持，而且到收市时更显着高于10天SMA阻力，预料欧罗兑日圆稍后的走势应不会太差，并有望进一步挑战50天SMA阻力及130心理关口。(B09)