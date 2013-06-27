港报财经评论：内银钱荒未解，下半年仍低迷--经济日报6月27日

内银钱荒未解，下半年仍低迷/ 林瑞芬

内银股昨终绝地反击，建行 及工行 涨逾6%；港股暂时喘息，跌咁耐都要弹番些。恒指昨收报20,338，弹2.4%；国指收报9,164，弹3.3%；大市成交额7,88亿港元。5月以来之深度调整，主要因素在于市场预期的变化，对美国退市路线图渐明确，预期息口方向发展而作出的即时本能反应部署。近日在美国10年期债息一度抽升逾2.6厘后，分别有联储局线人及即将卸任的英国央行行长金恩出来解画，指市场误解了伯南克讲话，直指伯南克所想表达是政策还是按经济数据而定，确切性及时间性还未有定案，似乎想为近月全球投资者对美退市的疑虑降温。大形势而论，美国之经济复苏靠地产市道，不能承受过快上涨的息率大环境，如市场息再升得急，下半年不排除联储局有修正市场预期的可能，即是说若有数据启示经济复苏非太顺利，退市时间可能较预期迟，令流出新兴市场或潜伏流出港汇市场之疑虑转变，将视为港股扭势之关键。

最近闹得大了的内银股钱荒，亦如估计恐慌高峰期在上周抵达，现况陆续有征象显示渐平息。隔夜及一星期中国内地银行同业拆息已有所回落，随着央行亦列举事实数据反击，明确表态，外界对钱荒而引发对内银业末日想像应暂且告一段落。不过，股民还是要相当关注后钱荒内银业及股份的中期发展，这对评估内银股的上车价值有大启示性。引述中国内地的东方证券报告分析，今次闹钱荒，至少令内银业有三个趋势发展：一来，预计将导引影子银行的强化治理与再创新。过去两年迅速形成规模的信托受益权类买入返售和票据类买入返售在此次钱荒中严重受挫，未来以同业负债为资金来源的影子银行形式将不再流行。银监会很可能在央行推动下进一步治理信托受益权类买入返售等当前业务。而银行创新虽然受挫，仍然会继续谋求通过资产证券化来继续实现监管套利，监管与创新的博弈仍将继续。

第二个可能趋势是，未来地方政府融资口全面收紧。钱荒惩戒影子银行意在收紧地方政府融资管道，从而再度强化对地方政府盲目扩张倾向的约束。地方政府融资收紧后，投资增速将有向下的压力，这在长期内符合经济效率，令经济的增长质素提升，减少太多重复及低效率建设。在短期内会造成流动性收缩和经济增速下行，这有助于维持银行的高息差，但会进一步加大贷款品质的压力。第三个可能趋势是银行业流动性风险管理重要性显着上升。(B05)

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内银坏帐增，盈利无憧憬/ 余少文

大市终于似样反弹，中国内地沪跌深升，国企指数重上9,000点，若然没有坏消息，有机会回试10,000点，只是中国整顿贷款空转和影子银行下，预期不良贷款会升，内银股今年盈利难有憧憬。人民银行表示已注入流动性，但沪深两市走势背驰，沪跌深升，而香港中资股表现较佳，国企指数升293点或3.3%，收9,164点，成交额略为回落至217亿港元，并有90%主板H股随大市走高，一洗近期乌气。至于红筹指数升115点或3.1%，收3,871点，成交额64亿港元，25只成分股全数上升。由于央行暂停正回购和央票发行后，再发新闻稿，高调表示中国内地流动性不短缺，因为5月底金融机构备付率为1.7%，截至6月21日的备付金约为1.5万亿元人民币，金融机构备付金一般保持在6,000亿至7,000亿元人民币左右已可满足正常支付清算需求，保持在1万亿元人民币左右则更充足。而近期货币市场利率仍出现上升和波动，是贷款增长较快、企业所得税集中清缴、端午假期现金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等多种因素叠加影响。又为保持货币市场平稳运行，近日已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持。

其实，早前已有消息指央行透过定向逆回购，向部分银行注入流动性，唯一直未获证实，今次确认，反映中国要保持金融稳定下，即使明言流动性充足下仍注入流动性，是向市场让步。只是央行以行动和口术并用下，中国内地过去两日银行同业拆息并没有太大变化，似乎市场仍担心流动性紧张，则认为未来一个月仍会偏紧，或要到7月下旬才可以缓和过来，因为不少理财产品在7月到期，到期后可缓和流动性。市场解读央行早前一直不肯出手，目的在于打压影子银行及银行透过票据来作贷款空转等问题，故在社会融资量显着增加下，中国内地经济仍然是一潭死水，实体经济并未受惠。随着央行今次出手，相信影子银行扩张会有所放缓，惟影子银行等信贷问题是长年累月形成，不可能短期解决，加上美国退市因素下，会带动资金班资回美，故相信中国内地拆息有机会再反弹，为市场带来压力，尤其内银股。

内银股盈利主要来自净利息收入，净息差愈大，利息收入愈高，但同业拆息维持在高位，始终会增加成本。再加上中国在解决金融失衡问题下，流动性可能继续紧张一段时间，银行也要配合中国要求，即紧缩信贷下，限制对钢铁、贸易、水泥、铝业、风电、化工等产能过剩行业的贷款；故在资产扩张减慢兼且信贷质素等压力下，内银股不良贷款有机会上升，盈利放缓相信难以改变。(B06)