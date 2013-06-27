《全球主要央行动态》--6月27日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月20日-6月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)与外界的沟通已渡过了一段“艰难”时刻，不过金融市场目前已经与美联储信息更加同步。他对市场激烈动荡的一周未予理会。拉克尔一直批评美联储的购债计划，他认为鉴于该计划开放的特点，要讨论结束该计划总是困难的。

距离美联储引发全球金融市场连串抛售还不到一周，两位联储高级官员表态淡化货币刺激政策行将结束的观点，称市场反应尚未导致担忧。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，在过去几日大肆打压股市和债市的投资者认为，美联储收紧政策的倾向变得比上周会议前更强烈，而这种看法是错误的。立场偏于强硬的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，“大型资金”投资者在长达30年的债市牛市后显得谨慎。他并补充说，美元升值反映出对美国经济的信心。

美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，金融体系失去稳定可能影响货币政策的效力。“央行在确保金融稳定方面扮演重要角色，在评估货币政策立场时，应该考虑到可能妨碍货币政策传导机制的金融体系中的问题，”杜德利在巴塞尔的讲话稿中表示。

圣路易斯联储总裁布拉德对央行同僚宣布缩减购债的决定提出尖锐批评，认为此举过于草率，并担心美联储失去维护物价稳定方面的信誉。圣路易斯联储在解释布拉德的想法时称，不管是央行自己的经济增长预测，还是对通胀将持续疲软的预期，均不支持很快缩减购债规模的决定。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行准备好在必要时采取新的行动，但其货币政策无法创造实质的经济增长，各国政府必须采取改革措施加以配合。“简而言之，欧洲央行在应对危机方面一直非常积极，”德拉吉在法国议会下院表示，“而且我们准备必要时再次采取行动。” 他还说距离退出该央行非常规货币政策仍然遥远，将在必要时激活OMT购债计划。

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼对媒体称，欧元区国家和民间部门不应指望当前的低利率永远实行下去。魏德曼还再次批评欧洲央行对于尽量购买受困欧元区国家债券的承诺，称市场忽视了一个事实，即欧央行总裁德拉吉曾说过，该行将在权限之内操作，这意味着买债将有限制。

欧洲央行执委科尔表示，该央行距离退出宽松货币政策时日尚远，并将对新举措保持开放立场，在必要时仍可予以部署。科尔言论表明，欧洲央行并不准备追随美联储。美联储是全球首个公布退出超宽松货币政策的计划的主要央行。

瑞士央行重申保卫欧元兑瑞郎不低于1.20瑞郎的汇率下限，表示瑞郎汇率依然过强，瑞士经济所面临的风险仍然很高。“瑞郎升值将会危及物价稳定，将严重损害瑞士经济，”央行在进行每季货币政策评估后发布的声明中说。

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在央行议息会后表示，瑞士央行预期瑞郎在未来数季将进一步走软。 他还说未发出调整瑞郎上限的讯号。

英国央行总裁金恩表示，在经济持续复苏之前恢复正常利率水平将是不明智的。他认为利率将很快恢复到正常水平的想法有些过急，如果在利率上升前不先降低债务，银行将出现严重的偿付问题。市场对美联储政策动向的反应不是什么沟通问题，问题在于经济前景不确定。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯表示，英国政府公债收益率(殖利率)有充分的理由维持在低位，尽管市场预期美联储可能缩减其购债计划，导致英国公债收益率最近跳涨。迈尔斯表示，英国公债收益率当前水准仍然偏低，恰好反映了投资者的避险情绪及市场对英国央行将维持利率在低位的预期。

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦强调，金融市场可能会随着时间的推移而企稳，反映出日本经济的好转态势。但黑田东彦也警告称，围绕日本经济的不确定性依然很高，央行必须密切关注市场走势。

日本央行副总裁岩田规久男排除了会使用政策手段来应对市场临时波动的可能性，并暗示只有物价预期长期下跌，才会考虑进一步放宽货币政策。岩田规久男也表示，如果未来央行必须扩大资产购买规模，他会选择公债，而不是风险资产，因为日本公债市场规模巨大。岩田规久男是刺激政策的大力支持者。

韩国央行表示，韩国和日本已经同意在7月3日到期之时，结束30亿美元的韩元-日圆货币互换协议。

韩国央行总裁金仲秀表示，新兴市场经济体也许需要收紧货币政策，以防美联储缩减刺激措施的计划引发资本外逃。“开放资本市场的新兴市场经济体，尤其容易受到这类因为全球金融不确定性上升带来的负面冲击，”金仲秀说。金仲秀还补充表示，撤出货币刺激措施和全球利率上升带来的不确定性，也许会阻碍全球经济增长。

**新西兰**

新西兰央行表示，正在认真考虑采取宏观审慎工具而非升息来抑制房价，即使这会导致市场扭曲并增加获得信贷的难度。新西兰央行副总裁Grant Spencer表示，房地产市场过热威胁到未来的金融稳定，不过尚未带来整体通胀压力。

**中国**

针对6月以来不断升级的流动性困局，中国央行终于发出将维护市场稳定的清晰讯号。央行称将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、短期流动性调节工具（SLO）及常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

尽管中国银行间资金面仍没有实质性缓解，中国央行仍坚持原有基调。中国人民银行上海总部副主任凌涛表示，资金紧张的时点性因素会逐步消除，央行下一步将继续监测银行体系流动性变化,对流动性进行灵活管理；并将稳定预期，引导市场利率趋向合理水平。

中国央行表示，当前中国银行体系流动性总体处于合理水平，但由于金融市场变化因素较多，且临近半年末重要时点，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，切实提高风险防范意识，不断提高流动性管理的主动性和科学性，继续强化流动性管理，促进货币环境稳定。

中国央行称，将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。央行网站刊登的货币政策委员会第二季度例会新闻稿指出，将在保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济结构调整和转型升级，更好地服务实体经济发展，更扎实地做好金融风险防范。

中国人民银行宣布，其与英格兰银行周六签署了规模为2,000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协议。英国也由此成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G7)国家央行。

**其他**

泰国央行表示，资本外流现象料将继续，央行将对泰铢汇率的过度波动采取行动。“存在资金继续从泰国资产外流的可能性，但这仍将取决于美国经济的走向，” 泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh对记者表示。“央行将允许泰铢随同市场一起波动。但如果汇率变化过快，我们将在必要时采取行动。”