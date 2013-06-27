美国个股：应用材料公司称智能手机芯片需求提振公司营收

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
应用材料还为平板显示器和太阳能光伏产品及相关产业供应制造设备和服务。
该公司表示，4月28日止第二会计季营收为19.7亿美元，低于上年同期的25.4亿美元。
该公司并称，预期当前季度的营收将较前季小幅增加。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期第二季营收为19.09亿美元，第三季营收料为21.20亿美元。
应用材料第二季净损1.29亿美元，或每股亏损0.11美元，上年同期为净利2.89亿美元，或每股获利0.22美元。
扣除项目，该公司第二季每股盈余0.16美元，分析师预估为每股盈余0.13美元。公司预计当前季度经调整后的每股盈余预估为0.16-0.20美元。
应用材料股价收低0.95%至14.66美元，盘后交易则持平。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
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