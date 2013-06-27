美国个股：应用材料公司称智能手机芯片需求提振公司营收

应用材料还为平板显示器和太阳能光伏产品及相关产业供应制造设备和服务。

该公司表示，4月28日止第二会计季营收为19.7亿美元，低于上年同期的25.4亿美元。

该公司并称，预期当前季度的营收将较前季小幅增加。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期第二季营收为19.09亿美元，第三季营收料为21.20亿美元。

应用材料第二季净损1.29亿美元，或每股亏损0.11美元，上年同期为净利2.89亿美元，或每股获利0.22美元。

扣除项目，该公司第二季每股盈余0.16美元，分析师预估为每股盈余0.13美元。公司预计当前季度经调整后的每股盈余预估为0.16-0.20美元。