中国货币市场：七天回购利率扩大跌幅，但跨存款准备金补缴节点资金融出寥寥

路透北京6月27日 - 中国银行间市场周四七天质押式回购利率 续回落，且跌幅较上日有所扩大；交易员指出，伴随年中考核关口步入倒计时，部分机构为此筹备的资金已经落定，且央行公开市场本周净投放250亿元人民币，以绵薄之力扶助流动性，致早盘跨半年末时点的七天品种供需向好。

不过受访交易人士表示，但截至目前,跨存款准备金补缴节点(7月5日)的14天品种融出机构寥寥，显示大家对届时资金前景心态比较谨慎。

“资金七天以内的还可以，要跨准备金的还是比较紧，目前看半年末应该可以渡过了。”上海一银行交易员称。

据交易员反应，14天期是目前市场比较青睐的融入品种，但明显供不应求，而今日该期限加权平均利率出现下滑，或主要是受开盘价引导。

上述银行交易员就表示，今天14天需求特别大，但出的还很少，显现机构对跨准备金节点的情况还是偏谨慎。14天第一笔3.25%，为什么这么低不太清楚，不过这也拉低了今天14天的资金价格。

据路透报价系统显示，今日早盘14天期品种在10点前迟迟未现成交，而此后其首笔成交价格较上日大幅回落逾400个基点，至3.25%。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。下月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

业内人士周四透露，中国人民银行今日公开市场未进行任何操作。据此计算，本周净投放250亿元人民币。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:08 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 5.5678 5.5468 2.10

七天 6.7422 7.2877 -54.55

14天 6.7663 7.3314 -56.51 上海证交所质押式回购利率

一天 17.0200 5.4900 1,153.00

七天 8.0200 8.0500 -3.00

14天 6.8500 7.0000 -15.00 回购定盘利率

隔夜 5.6000 5.6000 0.00

七天 6.8500 7.2200 -37.00

14天 6.6900 7.1900 -50.00 Shibor

隔夜 5.5610 5.5530 0.80

七天 6.6840 7.2010 -51.70