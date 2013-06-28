新债招标：台湾中油五年期公司债以1.30%定价，符合市场预估

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透台北6月28日 - 据公司债承销人士周五提供资料显示，台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.30%、1.46%及1.68%，发行金额则为52.5亿、33亿及61亿台币，合计发行146.5亿台币。
路透先前调查显示，台湾中油本次招标的五、七、10年期无担保公司债，受债市偏空气氛影响，得标利率区间料分别在1.275-1.315%、1.430-1.475%、1.600-1.640%。
台湾中油是在周二标售这批公司债，其中五、七年及10年期预计各发行35、40亿及75亿台币。
台湾中油董事会先前决议，今年发债规模仅为250-300亿台币，较去年的359亿大幅减少。
中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。