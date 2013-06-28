新债招标：台湾中油五年期公司债以1.30%定价，符合市场预估

路透台北6月28日 - 据公司债承销人士周五提供资料显示，台湾大型国营事业--台湾中油股份有限公司 本次标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.30%、1.46%及1.68%，发行金额则为52.5亿、33亿及61亿台币，合计发行146.5亿台币。

路透先前调查显示，台湾中油本次招标的五、七、10年期无担保公司债，受债市偏空气氛影响，得标利率区间料分别在1.275-1.315%、1.430-1.475%、1.600-1.640%。

台湾中油是在周二标售这批公司债，其中五、七年及10年期预计各发行35、40亿及75亿台币。

台湾中油董事会先前决议，今年发债规模仅为250-300亿台币，较去年的359亿大幅减少。