中国新债：国开行下周二将招标发行五期固息债，总额至多300亿元

路透上海6月27日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(7月2日)启动新一轮“福娃债”发行，当日招标至多300亿元人民币五期固息债，期限为一年、三年、五年、七年和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述债券为国开行今年第27-31期金融债，各品种发行量上限分别为40亿元、60亿元、60亿元、70亿元和70亿元。
其中一年和10年期品种采用单一利率(荷兰式)招标方式，三年、五年和七年期采用多重利率(美国式)招标方式；各期限债券均不设立基本承销额。
本次发行债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
本周稍早，国开行取消了原定于周二增发的四期定存基准浮息债。
下周二招标各期债的具体条款如下：
第27-31期固息债首发
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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、60亿元
60亿元、70亿元和70亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
招标时间 7月2日
1/3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 1/10年：单一利率(荷兰式)招标方式
3/5/7年：多重利率(美国式)招标方式
缴款日/起息日 7月18日
分销期 7月3日-7月18日
上市日 一年：7月22日；
三年、五年、七年和10年：7月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行表示，本次招标发行后，该行将隔周对上述债券进行增发，一般以三个月为一个周期，每次每品种发行量视市场情况进行调节，每品种募集总量约350亿元-450亿元。
2012年起，国开行开始尝试这种五债同发，被市场戏称为“福娃债”的固息金融债。单个品种每次增发上限一般在50亿-70亿元间。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)