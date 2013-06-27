更新版 1-中国数据：低基数效应推动1-5月工业利润增速略回暖，恐只是暂时现象

* 1-5月工业利润同比增速略上升至12.3%

* 恐只是暂时现象，尚看不到明显回升可能

* 主营活动利润同比增速降至年内最低水准

* 主营活动利润率年初以来持续下降 (新增更多细节和分析师评论)

路透北京6月27日 - 受低基数效应影响，中国1-5月工业利润同比增速略有上升。但在宏观大环境持续偏弱、企业内生增长动力不足的情况下，是次回升恐怕只是暂时现象。

“工业利润同比增速虽然比上月有所上升，但主要应归结于基数原因，因为去年同期的表现是比较差的，”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩评价说，“只能说企业利润表现比较稳定，可能和工业增加值的表现也差不多，暂时看不到比较明显的回升。”

中国国家统计局周四公布，1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额20,812.5亿元，比去年同期增长12.3%，略高于1-4月的11.4%；但期内主营活动利润同比增长11.4%，不及1-4月的12.2%，为年内最低水准。

联讯证券宏观高级分析师杨为(学+反文旁)亦称，全年经济估计前高后低，5月工业利润可能就是暂时性上升，基数效应、提前确认利润、应收账款回笼等都有可能对数据造成扰动，“仅凭单月数据就说企业利润会企稳或者上升还是比较薄弱，只能认为是一个暂时性的上升。”

他并指出，工业企业预期确实在降低，整个库存周期短期内不会有明显重启，企业不会去加速补库存；无论从整个企业经营环境还是内生增长动力来看，还都处在恶化的环境中，对整体的看法还是偏于谨慎。

国家统计局新闻稿显示，1-5月工业企业主营活动利润率进一步下降至5.99%，远低于去年全年的6.50%，年初以来持续位于下降通道；截止5月末的产成品存货同比增长7.1%，为连续第三个月下滑，表明企业仍在去库存过程中。

“存货同比增速比上月有所下降，虽然此前曾有一个小幅加库存现象，但从3月以来已经很明显变成减库存了，因为PPI还是负增长，企业还没有很强的加库存的动力，”谢亚轩称。

国家统计局工业司于建勋博士对5月利润数据进行解读后指出，5月工业企业主营活动利润比去年同期增加401.7亿元，主要集中在电力热力生产和供应业、汽车制造业、计算机通信和其他电子设备制造业、石油加工炼焦和核燃料加工业四个行业，这四个行业新增利润占比高达98.5%，共拉动整体工业企业主营活动利润增长8.7个百分点。

其中，电力热力企业和石油加工炼焦和核燃料加工业利润增长分别是受煤炭和原油价格下降影响，只有汽车和计算机通信电子设备制造业的利润增长是受销售增长较快带动。

国家统计局并公布，单独5月工业企业实现利润4,705.5亿元，比去年同期增长15.5%；主营活动利润增长8.8%，比4月份同比增速下降2.8个百分点。

以下为工业企业利润和主营业务收入同比增速一览：(%)

1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 12年1-12月 1-11月 1-10月 1-9月 1-8月 1-7月 1-6月 1-5月

利润 12.3 11.4 12.1 17.2 5.3 3.0 0.5 -1.8 -3.1 -2.7 -2.2 -2.4

主营利润 11.4 12.2 12.4 22.2 6.0 4.0 0.9 -1.7 -2.9 -2.6 -1.7 -1.7

营收 11.9 11.9 11.9 13.1 11.0 10.8 10.3 10.2 10.2 10.6 11.3 11.9

5月 4月 3月 ~ 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

利润 15.5 9.3 5.3 ~ 17.3 22.8 20.5 7.8 -6.3 -5.4 -1.7 -5.3

注: -统计局仅公布1-2月数据,未公布1月和2月的单月变动数据.