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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 11:40 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在50%回档技术位处应有上行走势

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* 从3月低点起的涨势的50%回档位在1.529，隔夜时段触及该水准

* 在该重要水准可能会见到大幅反弹

* 多头应在昨日低点处设置止损-目标1.55(跌势的50%回档位)

* 只有日线收在1.529下方，才能让更大范围内的态势转空

* 观看技术图形请点选(link.reuters.com/pyw29t)。(完)

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