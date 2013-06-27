路透基点：中国银行业流动性紧张情势推升贷款定价--RLPC

路透香港6月26日 - 银行贷款业务人士周三指出，中国境内贷款市场上的银行流动性减少，正导致贷款定价抬高；上周中国银行间市场资金紧张及股市大跌后，中国银行业者试图减少放贷。

中国央行指出，银行要加强流动性和资产负债管理后，中国一些国有银行及商业银行已经向借款方要求提高既有贷款利率，或是对正在进行的贷款案重新协商利率。

“我们将暂时提高尚未动用或没有全部动用的贷款价格。所有客户都一样，”北京一商业银行人士称。

银行人士称，政策改变可能促使更多中国企业到境外贷款市场借款，以获得价格更低且更现成的资金。

这可能也会影响中国银行业者对亚洲企业银团贷款的参与意愿及能力。

在中国当局坐视资金市场趋紧后，中国银行间市场利率上周飙升。

上周四，上海银行同业隔夜拆借利率(SHIBOR)升至13.4%，中国货币市场七天期质押式回购利率升至11.2%，为10年来新高。

经过上周钱荒后，中国国有四大行之中，某家银行一名驻上海的消息人士表示，所属银行已发出内部通知，要求立即提高尚未动用贷款的利率。

另一家中国大型商业银行的北京内部消息人士指出，所属银行在上周尾段一次视讯会议上指示所有分行，只有贷款客户同意将利率提高至央行基准利率的130-140%，才能允许客户动用贷款，这项作法有可能将规模较小企业挤出市场。

“比较大的企业需要更多资金，通常会接受，但比较小的企业不会在这个时候动用资金，因为负担不起，”这名北京的商业银行人士称。

另一名城市商业银行的贷款业务人士指出，所属银行只能够对贷款利率高于央行基准利率100%的贷款户释放资金。

**暂时性**

银行人士指出，在流动性减少时，中国银行业者对回报较高的贷款给予优先待遇，是常见做法，这次提高贷款价格预料是市场情况重新调整之前的暂时作法。

“在市场流动性紧俏的时候，银行总是会对支付较高利率的案子给予优先待遇，”消息人士称。“这就是银行获得更多议价权力的时候。”

评等机构穆迪在6月24日一份报告中指出，银行政策的改变，意味着中小型银行可能会限制贷款发放，而限制信贷的银行将会优先放款给信用水准强劲的企业，冷落风险较高的企业。

货币市场震荡可能也会暂时打击一些外资银行的贷款发放能力，因为这些外资银行依赖中国银行间市场取得人民币流动性。

消息人士指出，丰田汽车金融(中国)最近延后动用10亿元人民币双档循环贷款，动用日期由6月底延后至7月初，有可能是银行业者流动性紧张所致。