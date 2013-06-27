中国汇市：人民币早盘继续微贬，月底前结购汇料大抵平衡汇率偏弱

* 即期早盘继续下滑

* 结购汇相对均衡，市况平淡

* 人民币在月底前最后两个工作日料偏弱

* 而7月人民币仍有升值可能

路透北京6月27日 - 人民币兑美元即期 周四早盘跟随中间价继续小幅走贬。交易员表示，距离6月底仅两个工作日，季节性和政策性购汇需求已经基本释放，今日并无明显结购汇大单出现，整体表现相对平衡。不过7月人民币仍可能回到升值通道。

上海一大行交易员称，最近中间价跟美元指数相对贴近，走势基本没出乎市场意料，不过今天相对比较平淡，还要看看下午的情况。

“购汇还是比较平淡，波动也不大，...基本上在6.1480和6.1490之间震荡。”上述交易员称。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.1495元，上日收报6.1470元。今日人民币兑美元中间价 为6.1797元，上日中间价为6.1779元。

上海一股份制行交易员亦称，现在看6.1500是人民币贬值的一个坎，美元兑人民币价格如果不能站稳在6.1500之上，市场价格还是要下去，也就是说人民币贬值也许到了尽头。

他称，目前看，银行间市场的结汇盘还是大于购汇盘，说明银行间市场方向还没逆转，“我感觉，央行并不希望人民币贬值。”

“可以适当贬值一点，但是大势不会是贬值，...到了7月份，人民币可能还是会升值。”上述交易员称。

东京汇市欧元周四在亚洲时段对全线跌势展开整理，因之前欧洲央行官员明确表示距离收紧政策还有相当长的距离，遂促使投资者抛出欧元。

中国国家外汇管理局最新数据显示，2013年一季度末，中国对外金融资产53,632亿美元，对外金融负债35,749亿美元，分别较上年末增长3.6%和4.0%；对外金融净资产17,882亿美元，增长3.0%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3070/00，上日尾盘为6.3070。

北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1465/95元，上一交易日尾盘报6.1461元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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