《国际主要央行公开市场操作一览》--6月27日

路透上海6月27日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划；欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/26 买入公债 31.36 08/15/2020 - 05/15/2023

6/25 买入公债 14.59 02/15/2036 - 05/15/2043

6/24 买入公债 36.75 03/31/2019 - 05/31/2020

6/21 买入公债 14.59 02/15/2036 - 05/15/2043

6/20 买入公债 31.40 08/15/2020 - 05/15/2023

操作方式 投放资金(亿美元)

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6/25 隔夜回购 6.1

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年6月13日-2013年7月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约300亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。 而美联储主席贝南克表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储2013年晚些时候开始减缓购债计划。

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《本周主要新闻》

--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)与外界的沟通已渡过了一段“艰难”时刻，不过金融市场目前已经与美联储信息更加同步。他对市场激烈动荡的一周未予理会。拉克尔一直批评美联储的购债计划，他认为鉴于该计划开放的特点，要讨论结束该计划总是困难的。

--圣路易斯联储总裁布拉德对央行同僚宣布缩减购债的决定提出尖锐批评，认为此举过于草率，并担心美联储失去维护物价稳定方面的信誉。圣路易斯联储在解释布拉德的想法时称，不管是央行自己的经济增长预测，还是对通胀将持续疲软的预期，均不支持很快缩减购债规模的决定。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/26 91天期反向交易 94.77 --

八天期反向交易 2亿美元 0.60%（固定利率）

6/25 七天期反向交易 1,173.10 0.50%（固定利率）

七天期定期存款 -1,950.00 0.18%

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，欧洲央行准备好在必要时采取新的行动，但其货币政策无法创造实质的经济增长，各国政府必须采取改革措施加以配合。“简而言之，欧洲央行在应对危机方面一直非常积极，”德拉吉在法国议会下院表示，“而且我们准备必要时再次采取行动。” 他还说距离退出该央行非常规货币政策仍然遥远，将在必要时激活OMT购债计划。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 85,660

上周三 75,970

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当期变化 +9,690

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦强调，金融市场可能会随着时间的推移而企稳，反映出日本经济的好转态势。但黑田东彦也警告称，围绕日本经济的不确定性依然很高，央行必须密切关注市场走势。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行659.5亿台币存单，若相较存单到期金额334亿，存单发行余额增325.5亿台币。

--台湾央行周二公布，当日共发行1,256.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,259亿，存单发行余额减2.5亿台币。