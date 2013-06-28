《中国债券市场每日交易备忘》--6月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代发242亿元人民币三年期地方政府债上午9:50-10:30招标，利率预测均值3.66% 广西交通投资集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 广西投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中国农业发展银行108.5亿元三年期固息债130411，票面利率3.93% 农发行130亿元五年期固息债130412，票面利率4.00% 新疆五家渠城市建设5亿元七年期固息债1380204，票面利率6.10% 湖南湘投控股集团10亿元五年期中期票据101354003，票面利率5.81% 南方工业集团19亿元三年期中票101354005，票面利率4.84% 南方工业集团19亿元五年期中票101354006，票面利率4.88% 南方工业集团19亿元四年期中票101354007，票面利率4.88% 广东佛山中小企业1.4亿元三年期集优票据051302018，票面利率5.80% ============================================================================ 三、缴款： 中国贵州乌江水电开发13亿元一年期短融 亿利资源集团5亿元五年期中期票据 江苏泰州中小企业2亿元三年期集优票据 ============================================================================ 四、还本付息： 中铁二十局集团有限公司5亿元一年期短融041251018到期兑付，票面利率4.16% 宁波亚洲浆纸业有限公司9亿元一年期短融041254030到期兑付，票面利率5.10% 中天建设集团有限公司6亿元一年期短融041254032到期兑付，票面利率4.60% 中铁二局 5亿元一年期短融041254033到期兑付，票面利率4.16% 南通港口集团有限公司2.5亿元一年期短融041256020到期兑付，票面利率4.60% 湖北西塞山发电有限公司2亿元一年期短融041258035到期兑付，票面利率4.60% 福建国航远洋运输集团1亿元一年期短融041260032到期兑付，票面利率6.50% 陕西煤业化工集团25亿元一年期短融041260036到期兑付，票面利率3.60% 陕西延长石油集团30亿元一年期短融041260037到期兑付，票面利率3.60% 云南铜业 10亿元一年期短融041261027到期兑付，票面利率4.16% 山西阳光焦化集团2亿元一年期短融041262024到期兑付，票面利率6.60% 科伦药业 7亿元一年期短融041264016到期兑付，票面利率4.26% 国家开发银行250亿元15年期固息债060211付息，票面利率3.79% 信达资产管理公司20亿元五年期资产支持证券0832011付息，票面利率4.90% 中化股份5亿美元五年期投资人选择权(3+2)浮息(六个月美元LIBOR基准)中期票据09821709付息，基本利差1% 中国进出口银行200亿元三年期固息债110310付息，票面利率4.24% 中国财政部280亿元30年期附息国债120012付息，票面利率4.07% 中国国家开发银行300亿元50年期固息债1202204付息，票面利率5.20% 中国进出口银行100亿元22个月期固息债1203301付息，票面利率3.10% 农业发展银行250亿元七年期固息债120411付息，票面利率3.87% 三一集团有限公司50亿元五年期中票1282221付息，票面利率4.81% 无锡新区经济发展公司5亿元五年期中票1282222付息，票面利率5.42% 安徽皖北煤电集团公司19亿元五年期中票1282223付息，票面利率5.32% 山东晨鸣纸业集团公司11亿元五年期中票1282224付息，票面利率4.91% 泰州市交通产业集团5亿元五年期中票1282225付息，票面利率6.10% 张家口通泰控股集团30亿元五年期中票1282226付息，票面利率6.10% 上海南汇发展集团8亿元五年期中票1282227付息，票面利率4.81% 南京新工投资集团6亿元五年期中票1282228付息，票面利率4.90% 江苏汇鸿国际集团公司10亿元三年期中票1282229付息，票面利率4.90% 内蒙古地质矿产集团4亿元三年期中票1282230付息，票面利率6.10% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国人民银行研究局局长纪志宏周四表示，美国量化宽松的货币政策对于中国货币政策的自主性，带来一定 的压力或限制了选择空间；而比较灵活的货币政策机制，在应对好流动性外部的冲击上，是非常重要的。 --审计署2012年度审计报告称，去年国有金融机构审计中发现，27家分支机构向手续不全或担保不合规等项目 放贷284.43亿元人民币；银行间债券市场关联交易输送利益问题较为突出，共发现此类问题11起，涉及非法输送 利益6亿多元。 --审计署针对18个省本级及省会城市本级地方政府性债务的审计显示，一些地方变相融资现象突出，部分地区 债务增长较快。其中，负偿还责任的债务率超过100%的有九个省会城市本级，最高达189%。 --路透综合12家分析机构预估中值显示，鉴于需求持续低迷，制造业恐难有起色，中国6月官方制造业采购经理 人指数(PMI)预计回落至50.0，与前期一系列经济数据一道印证二季度经济或不容乐观。 --中国财政部部长楼继伟周四表示，今年前4个月累计中央财政收入同比下降0.8%。要实现年初预算确定的中央 财政收入目标，意味着后几个月收入平均增幅需达到11.3%，完成全年预算压力很大。 7/1公布公布6月官方制造业PMI (5月为50.8) 6月汇丰制造业PMI终值 (5月为49.2) 7/3公布6月官方非制造业PMI (5月为54.3) 6月汇丰服务业PMI (5月为51.2) 7/9国家统计局公布6月工业品价格指数(PPI) (5月为-2.9% ) 居民消费价格指数(CPI) (5月为2.1% ) 7/10海关发布6月进出口贸易数据 (5月贸易顺差为204.3亿美元) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 曹巍浩/康熙泽)