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亚洲 | 2013年 6月 28日 星期五 09:39 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月28日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部代发242亿元人民币三年期地方政府债上午9:50-10:30招标，利率预测均值3.66%  
  广西交通投资集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 
  广西投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 
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  二、新债上市：
    
  中国农业发展银行108.5亿元三年期固息债130411，票面利率3.93%
  农发行130亿元五年期固息债130412，票面利率4.00%
  新疆五家渠城市建设5亿元七年期固息债1380204，票面利率6.10%    
  湖南湘投控股集团10亿元五年期中期票据101354003，票面利率5.81%
  南方工业集团19亿元三年期中票101354005，票面利率4.84%
  南方工业集团19亿元五年期中票101354006，票面利率4.88%
  南方工业集团19亿元四年期中票101354007，票面利率4.88%
  广东佛山中小企业1.4亿元三年期集优票据051302018，票面利率5.80%
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  三、缴款：
    
  中国贵州乌江水电开发13亿元一年期短融
  亿利资源集团5亿元五年期中期票据
  江苏泰州中小企业2亿元三年期集优票据  
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  四、还本付息：   
  
  中铁二十局集团有限公司5亿元一年期短融041251018到期兑付，票面利率4.16%
  宁波亚洲浆纸业有限公司9亿元一年期短融041254030到期兑付，票面利率5.10%  
  中天建设集团有限公司6亿元一年期短融041254032到期兑付，票面利率4.60%
  中铁二局 5亿元一年期短融041254033到期兑付，票面利率4.16%
  南通港口集团有限公司2.5亿元一年期短融041256020到期兑付，票面利率4.60%
  湖北西塞山发电有限公司2亿元一年期短融041258035到期兑付，票面利率4.60%
  福建国航远洋运输集团1亿元一年期短融041260032到期兑付，票面利率6.50%
  陕西煤业化工集团25亿元一年期短融041260036到期兑付，票面利率3.60%
  陕西延长石油集团30亿元一年期短融041260037到期兑付，票面利率3.60%
  云南铜业 10亿元一年期短融041261027到期兑付，票面利率4.16%
  山西阳光焦化集团2亿元一年期短融041262024到期兑付，票面利率6.60%
  科伦药业 7亿元一年期短融041264016到期兑付，票面利率4.26%
  国家开发银行250亿元15年期固息债060211付息，票面利率3.79%
  信达资产管理公司20亿元五年期资产支持证券0832011付息，票面利率4.90%
  中化股份5亿美元五年期投资人选择权(3+2)浮息(六个月美元LIBOR基准)中期票据09821709付息，基本利差1%
  中国进出口银行200亿元三年期固息债110310付息，票面利率4.24%
  中国财政部280亿元30年期附息国债120012付息，票面利率4.07%
  中国国家开发银行300亿元50年期固息债1202204付息，票面利率5.20%
  中国进出口银行100亿元22个月期固息债1203301付息，票面利率3.10%
  农业发展银行250亿元七年期固息债120411付息，票面利率3.87%
  三一集团有限公司50亿元五年期中票1282221付息，票面利率4.81%
  无锡新区经济发展公司5亿元五年期中票1282222付息，票面利率5.42%
  安徽皖北煤电集团公司19亿元五年期中票1282223付息，票面利率5.32%
  山东晨鸣纸业集团公司11亿元五年期中票1282224付息，票面利率4.91%
  泰州市交通产业集团5亿元五年期中票1282225付息，票面利率6.10%
  张家口通泰控股集团30亿元五年期中票1282226付息，票面利率6.10%
  上海南汇发展集团8亿元五年期中票1282227付息，票面利率4.81%
  南京新工投资集团6亿元五年期中票1282228付息，票面利率4.90%
  江苏汇鸿国际集团公司10亿元三年期中票1282229付息，票面利率4.90%   
  内蒙古地质矿产集团4亿元三年期中票1282230付息，票面利率6.10%           
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --中国人民银行研究局局长纪志宏周四表示，美国量化宽松的货币政策对于中国货币政策的自主性，带来一定
的压力或限制了选择空间；而比较灵活的货币政策机制，在应对好流动性外部的冲击上，是非常重要的。 
  --审计署2012年度审计报告称，去年国有金融机构审计中发现，27家分支机构向手续不全或担保不合规等项目
放贷284.43亿元人民币；银行间债券市场关联交易输送利益问题较为突出，共发现此类问题11起，涉及非法输送
利益6亿多元。 
  --审计署针对18个省本级及省会城市本级地方政府性债务的审计显示，一些地方变相融资现象突出，部分地区
债务增长较快。其中，负偿还责任的债务率超过100%的有九个省会城市本级，最高达189%。 
  --路透综合12家分析机构预估中值显示，鉴于需求持续低迷，制造业恐难有起色，中国6月官方制造业采购经理
人指数(PMI)预计回落至50.0，与前期一系列经济数据一道印证二季度经济或不容乐观。   
  --中国财政部部长楼继伟周四表示，今年前4个月累计中央财政收入同比下降0.8%。要实现年初预算确定的中央
财政收入目标，意味着后几个月收入平均增幅需达到11.3%，完成全年预算压力很大。 
　

               
    7/1公布公布6月官方制造业PMI                      (5月为50.8)
        6月汇丰制造业PMI终值                        (5月为49.2) 
    7/3公布6月官方非制造业PMI                       (5月为54.3)
              6月汇丰服务业PMI                      (5月为51.2)
    7/9国家统计局公布6月工业品价格指数(PPI)         (5月为-2.9% )
                      居民消费价格指数(CPI)         (5月为2.1% )
    7/10海关发布6月进出口贸易数据                   (5月贸易顺差为204.3亿美元)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)  
                                                                                               
 
 (整理 吴芳；审校 曹巍浩/康熙泽)
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