《中国金融分析》公开市场暂停操作维稳半年末资金，下半年料难回宽松格局

* 半年末节点前央行暂停公开市场操作，本周净投放250亿元

* 未来央行应会倾向将资金维持适度紧张，推动商业银行调结构

* 下半年流动性预计难回此前宽松状态，回购利率中枢料明显上行

* 待资金面逐步缓解，公开市场操作会恢复正常

作者 丁淑琴

路透上海6月27日 - 在中国央行维稳市场表态的安抚之下，银行间市场资金利率自上周历史高点回落，但仍处于相对高位，半年末节点前资金未消紧张态势，本周央行顺势暂停公开市场操作，最终净投放250亿元人民币。

业内人士指出，央行最新表态稳定了机构预期，但其希望将资金面维持在适度紧张局面，以推动商业银行主动去调整资产结构的态度未有转变，再考虑到美国宽松政策逐步退出预期下，外汇占款增速料将放缓，下半年流动性预计难回此前宽松状态，回购利率中枢会较上半年明显上升。

而短期来看，7月初因为存款准备金补缴、财税上缴和企业分红等因素，资金面的回暖可能要到中下旬才会见到。随着资金面逐步缓解，公开市场操作应会恢复正常，但确切时点市场仍有分歧，唯初期回笼力度可能不一定很大。

“是月末了，资金利率也没降太多，央行暂停了(公开市场)操作，”国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞称。

面对数度飙高的资金利率，央行在周初强调当前银行体系流动性总体处于合理水平，商业银行要继续强化流动性管理后，,周二更是清楚发出稳定市场的信号，称已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持；将积极运用公开市场操作等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。

受此安抚，市场情绪亦自上周的恐慌中逐步镇静，资金成本出现回落态势，但月底及7月初补缴存准等多因素限制下，主要回购利率仍在高位，周四早盘隔夜 加权平均利率报5.5670%，七天 报6.7151%。而在资金情况最为紧张的上周四，两者分别为11.74%和11.62%。

市场多预期只要不出现大幅波动，央行不主动注水的态度暂未见改变，公开市场操作有望在资金缓和后重启。

徐寒飞认为，跨月之后，央行公开市场操作预计会恢复正常，继续以正回购和央票小幅回笼，力度不会很大，但是表示了一个态度，就是在市场稳定之后不会全面去放钱，公开市场操作需要保持一个连续性。

不过广发银行资深交易员颜岩认为，下周应该不会做，会暂停一段时间，后面根据流动性情况，还是要恢复操作的。

上次央行曾在端午节(6月13日)当周暂停所有操作。而上周银行间市场资金面陷入空前惨烈的境地，周四隔夜及七天回购利率更是创下历史新高。不过央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号，当周净投放280亿元。

欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选(link.reuters.com/nyw29t)

**资金难回上半年宽松格局**

天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。业内大多认为，相较此前窗口指引，此次多数商业银行有了切身之痛，未来央行通过将资金格局维持在相对紧张态势，推动商业银行主动调整资产负债结构，改善期限错配状况的政策意图或能得到更好贯彻。

南京银行金融市场部研究主管黄艳红指出，央行此番收紧流动性，是希望银行能调整信贷和同业等资产配置状况，不希望过多资金流入地方融资平台和低效能产业，此次利率飙高后，冲击最快的反而是流动性较好的债券、票据等品种，而同业资产期限在三到六个月，在市场上缺乏流动性，未来仍需要通过利率传导来迫使银行去调整，存在时滞。

北京一大型商业银行交易员指出，央行从压缩同业业务角度来看，资金面也不会重回上半年的宽松状态，“(央行不是)要压制同业吗，(回购利率)搞的比存款还高，股份制(商业银行)们会不会就觉得还不如去搞存款去，同业成本太高，这样就降低杠杠了。”

本地报纸此前也援引大型银行交通银行 董事长牛锡明昨指出，对于当前的“钱荒”，金融业需要一个适应过程，比如银行负债表上资产方、负债方都会受到影响，而同业业务收缩就是体现之一。今后几个月，金融资产总量发行速度会减缓，金融去杠杆化进程开启。

国泰君安研究报告也指出，未来央行的政策操作仍然会以目前的定向工具为主，在平抑利率异常波动的同时，仍然会以相对较高的短期利率（相对于1-5月份的水平）来实施宏观审慎管理，降低金融系统的风险，调控商业银行的资产配置行为。

**回购利率将落在何处?**

不过无论如何，机构多坦言，最坏的状况已经过去，央行接下来不会全面放松，但是会在适当时间做一些调整，增加灵活性，保持平稳，不会让利率出现大幅波动。

但即使跨过半年末节点，机构也大多预期流动性的缓和仍将有一个过程，可能会在7月下半月，才能见到资金成本的明显回落，唯回落到什么水平，市场仍存分歧。

上述北京的银行交易员提到，7月面临5号准备金的补缴，估计在4,000亿元左右，而过去两年7月的财政缴款规模均超过4,000亿元，其中包括了国企向财政部的分红，还有境外上市企业分红等，伴随着美国QE退出，外汇占款也不排除逆转可能，即使有央行维稳，接下来货币市场利率也无法回到此前宽松时的水平。

目前统计显示，整个七月央票和正回购到期量不到3,000亿元。

徐寒飞认为，7月初资金面会比较紧张一点，短期利率应该在高位盘整，到7月下半月资金面可能逐步缓解，隔夜和七天预计会回落至4%-5%的区间。

但上述交易员指出，七天如果到5%水平，在目前经济状况下从降低企业融资成本角度考虑并不合适，“隔夜3.5%，7天在4%吧，7天4%已经很高了，比存款还高。”

北京另一商业银行交易员则指出，央行已说明要引导市场利率回归合理，目前的水平肯定不合理，但具体降到什么水平，“这个得看央行，谁都说不好，我觉得隔夜先得到4%才有戏，得一步一步来，不排除反复。”他称。

上半年隔夜回购加权利率大多在3%下方运行，最低曾达到1.7330%，而七天大多在3.5%附近或下方，最低为2.4862%。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) -- 逆回购 (周二) --

(周四) -- 央票 （周二） --