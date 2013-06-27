《分析师观点3》台湾央行维持利率不变符合预期，料今年物价平稳、经济缓慢成长

路透台北6月27日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第八次维持利率不变。

台湾央行新闻稿指出，美国量化宽松政策准备退场，影响经济前景，维持现行政策利率，有助物价与总体经济稳定。

央行也指出，台币兑美元 汇率将维持动态稳定，并将继续关注银行房贷风险控管情形。

三年前(2010年)6月间台湾央行针对台北市和新北市特定地区施行了购屋贷款规定，旨在抑制台北市/新北市的房地产价格涨幅。

路透先前访查13家金融机构指出，台湾今年出口数据疲软，且通膨也相当温和，央行得以维持利率不变的基调。

台湾主计总处在5月底时下调全年的国内生产总值(GDP)年增率预估至2.4%，消费者物价指数(CPI)至1.23%，因全球经济展望不佳、且产业面临来自中国的竞争加剧。

**市场评论**

--渣打银行首席经济分析师 符铭财:

一如巿场普遍预期，央行重贴现率连续八个季度维持在1.875%水平。最近国内的通膨及较预期疲弱的第一季经济数据，使相关决策单位在经济出现明显及持久的复苏迹象前，仍会维持目前的利率水平。因此央行在2013年会维持政策利率不变，但在2014年第一季或会考量升息。另外，今天的决议显示决策部门的考量，已由第一季疲弱的经济数据，转为近期经济复苏的迹象。虽然政府控制房价的措施已经见效，央行对低利率或会引起另一波的房地产投机活动仍有忧虑。

--日盛投顾总经分析师 蔡素菁：

目前预期央行将在第三季、第四季皆会维持利率不变，主要有三个面向，首先就景气面来看，台湾景气并没有很好，尽管第三季景气将优于第二季，但成长幅度并不大；第二就资金面而言，美联储最快第四季量化宽松退场，反应将会提前在第三季发酵，热钱陆续回流美国，下半年M2仍会落在央行预估2.5-6.5%的中值下缘；第三则为物价方面，今年全年CPI估为1.6%，低于2%，目前实质利率仍为正数，因此央行没有必要调整利率政策。

--国泰金控经济研究处经理 陈钦奇：

本次央行决议维持利率不变，符合市场预期，预估今年底前央行升、降息的机会都不大，主要因为台湾经济趋势向上，但成长速度慢、幅度也小，且今年全年消费者物价指数(CPI)预估为1.3-1.6%，今年物价表现平稳，今年并没有升息的条件；此外，目前台湾经济向上微幅复苏，要再发生第一季的衰退状况并不太可能，因此央行也没有降息的需要。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

* 台币兑美元 收盘升值5.9分，报30.191。

* 指标五年期公债102/2殖利率 收盘跌0.80基点至1.0120%。

* 台股加权股价指数 收升1.27%至7,883.9点。

**相关连结**

* 相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

* 台湾主计总处5月时公布，今年全年GDP年增率预估为2.4%，CPI年增率为1.23%，同步下修。

* 第二季以来，台湾出口表现欠佳。5月出口金额较去年同期仅成长0.9%，先前更是达连续三个月的衰退。 至于外销订单更已达连续四个月的衰退，外贸的表现相当疲弱。 (完)