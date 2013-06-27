更新版 1-台湾央行：维持利率不变，调升利率时点将看未来物价展望

(新增更多细节)

* 连八季维持利率不变

* 关注QE退场及大陆银行流动性问题

* 持续密切观察房贷变化情形

* 努力于今年内与中国签署货币互换(SWAP

路透台北6月27日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第八次维持利率不变。此结果符合市场预期。

虽然利率决议不变，但台湾央行十分关注包括美国QE退场及大陆银行流动性等对全球经济前景的影响。央行指出，美、日经济稳定扩张，但欧洲经济仍弱，中国大陆及亚洲新兴经济体成长不如预期。

央行认为QE退场、中国大陆银行流动性问题，加上国际短期资金大量移动等因素，导致全球金融市场动荡，均影响全球经济前景。

〞现在货币政策是适度宽松，假如未来要调升利率 ，是要对物价的预期提升，是要判断未来物价的展望，不是以过去的物价。〞央行总裁彭淮南说。

渣打银行首席经济分析师符铭财表示，最近国内的通膨及较预期疲弱的第一季经济数据，使相关决策单位在经济出现明显及持久的复苏迹象前，仍会维持目前的利率水平。但在2014年第一季或会考量升息。

台湾央行也在会后记者会中详细分析日本安倍的〞三支箭〞策略并不适用台湾，主要是因为台湾实质利率远较日本为低，且货币政策也较日本宽松，但台湾公共债务已近举债上限，已无财政空间。

在央行提供的报告中指出，台湾如果能合理提高赋税负担率，或在高度共识下参酌国际标准提高举债上限，另外采考虑景气循环的财政法则，将有助提振景气。

台湾赋税负担率目前为12.8%，接近全球最低位，远低于日本的25.5%。台湾法令规定中央债务不得超过前三年GNP平均的48%，日本则无举债上限，今年日本公共债务将达GDP的245%。

央行报告中也指出，日圆为主要国际交易货币之一，日本采行大量宽松可带动日圆贬值，但台湾不具备此等条件。

不过央行新闻稿中明确指出，央行已持续调节资金，使银行超额准备维持适中水准，1至5月平均为342亿元；金融业隔夜拆款利率大致持稳于0.386%。同期间银行放款与投资及M2平均年增率分别为5.64%及3.67%，足以支应经济活动所需资金。

**外汇市场维持稳定**

在对外汇市场的表述上，央行总裁彭淮南以〞热钱把外汇市场搞得鸡飞狗跳〞来形容，并称将维持台湾金融市场稳定。

对于工具机业者呼签台币贬值，央行也回应新台币汇率如对美元贬值1%，工具机业者出口所得美元，换成新台币收益增加1%。但进口业者，如中油公司，每支付1元美金的台币，就需要增加1%；而1千5百万机车族，每次加油，油钱可能要增加1%，他们是沈默的大众。

央行称台币自2012年底至今年6月24日止，平均波动幅度为3.22，低于韩元的7.97及日圆的15.08。

而在台湾内需市场方面，央行预期下半年随国际景气改善，国内经济可望逐季回温。

在房市管控上，央行将持续执行不动产授信针对性审慎措施，央行称目前特定地区房贷成数平均为5.7成，房贷利率平均升至2.1%以上。央行称将继续关注银行房贷风险控管情形。

此外，央行总裁彭淮南也在记者会上表示，将努力于今年内与大陆签署货币互换(SWAP)协议。

〞原则上二边(台湾和大陆)已经达成共识要做这事，希望下半年有成果，希望可以派人去大陆(谈这个事)。〞彭淮南说。

尽管美联储已明确释放购债规模将减少的明确讯息，周一美国10年期公债殖利率收盘时弹升至2.54%，但多数受访者估计今年底前台湾央行不会调整目前在1.875%的重贴现率。

第二季以来，台湾出口表现欠佳。5月出口金额较去年同期仅成长0.9%，先前更是达连续三个月的衰退。 至于外销订单更已达连续四个月的衰退，外贸的表现相当疲弱。

韩国央行总裁金仲秀周三表示，新兴市场经济体也许需要收紧货币政策，以防美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激措施的计划引发资本外逃。