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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 15:08 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元小涨，兑欧元则对近期涨势进行盘整

“在上周和本周初经历相对较大波动后，市场目前企稳。但未来6-12个月瑞郎走软前，可能还会涨一点，”Sarasin首席策略师Philipp Bertschy表示。

他表示，周四将公布的欧元区信心指数可能对市场产生影响，但整体而言，目前避险情绪没有对瑞郎造成太大影响，这令人感到意外。

瑞士央行理事祖布鲁克本周稍早称，瑞郎汇价限制仍是央行货币政策的主要工具。没有这一措施，不确定性可能带动瑞郎兑欧元涨的更多。

0632GMT，瑞郎兑美元上涨0.1%至0.942。

瑞郎兑欧元持平，报1.2274。(完)

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