新闻稿：台湾中央银行理监事联席会议决议维持利率不变

(以下为台湾中央银行6月27日召开的第二季全体理监事联席会议决议新闻稿)

路透台北6月27日 - 一、本日本行理事会一致决议：

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)近期国际景气复苏速度不一，美、日经济稳定扩张，欧洲经济仍弱，中国大陆及亚洲新兴经济体成长不如预期，全球通膨温和。此外，美国量化宽松政策准备退场、中国大陆银行流动性问题，加上国际短期资金大量移动等因素，导致全球金融市场动荡，均影响全球经济前景。

(二)国内方面，因外需疲弱，影响出口成长，加上民间消费保守，本年第1季经济成长率仅1.67%；预期下半年随国际景气改善，国内经济可望逐季回温，主计总处5月预测本年经济成长率为2.40%。劳动市场方面，就业人数续增，失业率续降。

(三)1至5月消费者物价(CPI)年增率为1.45%。由于国际原物料价格平稳，国内民间消费需求不强，益以上年比较基期较高，主计总处5月预测下半年CPI年增率为1.14%；全年为1.23%，涨幅温和。

(四)本行持续调节资金，使银行超额准备维持适中水准，1至5月平均为342亿元；金融业隔夜拆款利率大致持稳于0.386%。同期间银行放款与投资及M2平均年增率分别为5.64%及3.67%，足以支应经济活动所需资金。

综合考量上述因素，监于全球景气仍具不确定性，且国内经济复苏温和，通膨压力减轻，本行理事会认为，维持现行政策利率，有助物价与总体经济稳定。本行将持续密切注意国内外经济金融情势，适时采行妥适的货币政策。

三、在本行持续执行不动产授信针对性审慎措施之下，目前特定地区房贷成数平均为5.7成，房贷利率平均升至2.1%以上。至于本行执行前次理事会决议，督促银行加强控管特定地区以外，房价涨幅较大地区之不动产授信风险乙节，经查目前大多数银行已订定房贷自律规范，提高贷款利率、降低贷款成数及取消宽限期；未来本行将继续关注银行房贷风险控管情形。