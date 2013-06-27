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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 15:10 BJT

全球贵金属：6月26日SPDR黄金持仓量持平，iShares白银持仓量上扬

路透6月27日 - 全球最大白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust 周三的白银持仓量较周二增加0.09%，同期全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 31,170,424.2 6月26日 31,170,424.2 6月25日 0.0 0.00%

iShares 317,998,855.7 6月26日 317,709,349.1 6月25日 289,506.6 0.09%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 孙茉莉)
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