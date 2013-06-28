路透调查：中国6月官方制造业PMI料回落至50，需求持续低迷拖累经济增长

* 公布项: 中国6月官方制造业PMI

* 公布时间: 7月1日(周一)约9:00

* 路透预估中值: 50.0

* 预估区间: 49.8 ~ 50.5

* 历史数据: 5月--50.8；4月--50.6；3月--50.9；2月--50.1

路透北京6月28日 - 路透综合12家分析机构预估中值显示，鉴于需求持续低迷，制造业恐难有起色，中国6月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计回落至50.0，与前期一系列经济数据一道印证二季度经济或不容乐观。

“需求弱，就业形势有所恶化，去库存还在继续，我们预计6月工业活动放缓，二季度经济增速将从上季的7.7%降至7.5%。”巴克莱经济学家常健表示。

在一季度GDP增速创下7.7%的低位后，中国经济不但未有明显改善，最近包括5月宏观数据以及6月汇丰制造业PMI初值等均显示，二季度经济可能更为逊色。

“6月的需求情况并不是太好，从发电量、电力耗煤来看，经济是偏弱的，整体是低于历史平均水平的，估计（PMI）和5月相比会有些回调。”海通证券宏观分析师高远表示。

他指出，近期政府对社会融资的监管加强，而一旦表外融资收缩，对于基建地产是很不利的，今年以来经济保持一定增速，基建和房地产投资是主要的稳定器。海通目前倾向于认为经济增长会逐步往下掉，预计三、四季度增速分别在7.4%和7.2%。

在强力监管之下，中国经济增长的水分正逐步挤出，此前虚高的外贸增速5月猛降至不足1%；对影子银行的监管也进一步升级，尽管6月流动性困局加深，但央行一反常态未立即施以援手，银行间市场隔夜及七天质押式回购利率 一度创出历史新高，国务院和央行相继强调金融资源配置要“用好增量、盘活存量”，传递出调结构的决心。

近来的流动性紧张已促使部分机构下调对中国经济增长的预估。中金公司稍早称，中国银行间市场利率的大幅攀升，将从债市、股市和银行信贷等渠道导致实体经济的融资成本上升，从而拖累经济增长，该投行据此将其对今年中国GDP的同比增速预估，从原先的7.7%下调至7.4%。

稍早公布的汇丰PMI初值也显示，内外需低迷令中国制造业难以走出困境，6月汇丰制造业PMI初值在萎缩区间创出九个月最低位，降至48.3。 汇丰定于下周一（7月1日）公布中国6月制造业PMI终值。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的5月中国官方制造业PMI预估详情:

野村证券 49.8

法兴银行 49.9

澳新银行 49.9

ING资本市场 49.9

申银万国 49.9

北京领先国际金融资讯 50.0

浙商证券 50.0

海通证券 50.1

巴克莱 50.2

招商证券 50.3

日信证券 50.5

国泰君安 50.5

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路透中值 50.0