修正-《台湾金融市场一周展望》QE退场效应余波荡漾，股汇债震荡过后回归区间整理

(内文第24段中提及，台湾央行总裁”准南”，有误，请更正为彭”淮南”)

* QE退场效应仍余波荡漾

* 证所税过关令台股急跌反弹，区间盘整待变

* 台币盯紧韩元波动，实质交投区间落在29.9-30.2

* 台债殖利率随美债回档，五年主流券区间暂看0.98-1.02%

* 货币市场月初资金偏滥，短率回归既有低位区间

记者 詹静宜

路透台北6月28日 - 台湾证所税修正案本周在立法院闯关成功，及美国量化宽松(QE)退场的利空稍有钝化，令台股随美股止跌反弹，下周台湾股、汇、债料震荡过后将回归区间整理，不过市场仍担忧热钱撤出新兴市场恐拖累台湾股汇市，显然QE退场效应仍余波荡漾，后续仍须密切关注外资动向。

交易员普遍认为，过去两周QE退场的第一波心理冲击效应大致已反映在全球股汇债市，该退的短期资金已接近满足，后续将进行区间整理。

“ 这两周市场反应QE退场已有相当程度，差不多了!”星展银行台湾区总经理陈亮丞说。

陈亮丞分析称，美联储主席贝南克要下台了，当然希望在他下台之前，把QE结束掉，而因应QE退场有需要准备流动性的金融机构都提前作好准备，推估“比较激烈的阶段过了”!

QE退场乌云稍散，受惠于证所税修正案过关，短线台股反弹动能较强，连三日急弹飞越8,000点大关，下周台股暂看在7,950-8,100点区间先行整理。

台湾立法院周二临时会通过了证券交易所得税修正案，三读通过证所税取消8,500点天险，散户亦免征证所税，各界预料这将有助于本地大户重新入市，有助稳定台股。

台股周五加权指数大涨2.26%，周线收红3.45% 月线收黑2.33%、季线收红1.81% ，保德信投资长余睿明指出，台股多空讯号夹杂，短线难脱震荡盘，留意季线反压8,062点。

除了证所税修正案的利多外，余睿明认为，台股外患不只有美国QE退场导致外资卖超，近期中国整顿银行业，令拆借资金飙高重挫股市信心，也是另一大隐忧，尽管美、中两大金融市场垄罩阴霾，研判其仍属短线利空，恰好给涨多的股市拉回休息藉口。短线仍须严防外资从新兴市场撤出的风险。

QE喊退拖累台股本周一度测试前波低点7,688点，中国信托投信协理王源锦表示，短线台股负乖离过大，会有一度程度的反弹，第一个7,952的跳空缺口已收复，接下来就要看国际股市及国际资金走向而定。

他并分析台股线型指出，整个多头线型已破坏，预期即使要大涨或大跌也应该先进行盘整，等均线收敛再蕴酿下一波的大行情。

**下周台币主交投在30元附近盘整**

本周台币实质交投主基调随韩元区间趋升，展望下周，交易员认为，美国QE政策退场与大陆银行流动性的问题，仍将持续影响国际金融局势。本周台币随韩元等亚洲新兴市场货币展开反弹，但在30.0整数关卡前止步，预料在央行兼顾出口商需求与内需市场的前提下，台币兑美元应该还是会在此价位附近盘整。

一本地银行交易主管表示，美国经济虽缓步复苏，但后续变数仍多。下周五美国又要公布6月非农数据，此前市场料呈现观望等待。至于台湾只有CPI数据值得留意，但在通膨处于相对温和的状态下，料对汇率走势影响轻微。

“从经济数据来看，感觉美国要从棺材爬起来没那么简单，QE还是会维持一阵子。”他说。

交易员认为，下周汇市主要变数包括美国的非农就业数据及中国公布制造业PMI指数，此外中国银行间闹钱荒虽暂获缓解，后续仍待进一步追踪，推估下周台股实质交投区间暂看29.9-30.2元。

至于台湾央行总裁彭淮南在理监事会议针对汇市发表的言论，交易员普遍认为没有新意，也不至对台币后续走势产生指导效果。

一外商银行交易员说，虽然彭总裁说〞热钱把外汇市场搞得鸡飞狗跳〞。不过央行维持汇市动态稳定的做法，让这些热钱在外汇市场也讨不到什么好处。但也不至于因此大举流出，因为台湾股市比较浅碟，外资在市场也较能呼风唤雨，赚取较多的资本利得。

台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第八次维持利率不变。此结果符合市场预期。台湾央行在会后记者会中详细分析日本安倍的〞三支箭〞策略并不适用台湾，主要是因为台湾实质利率远较日本为低，且货币政策也较日本宽松，但台湾公共债务已近举债上限，已无财政空间。

**台债殖利率随美债修正回档**

QE退场效应对台债的影响稍有消褪，公债交易员认为，本周台债殖利率除周一延续美国QE退市恐慌基调大弹外，自周二10年增额券标售强于预期后，配合美债殖利率修正回档，五年公债102/2殖利率已连续四日走低约7-8基点，技术面回稳迹象明显。

展望下周，交易员指出，由于下周一香港休市、周四美国金融市场亦休市，而周五将迎来近期最重要非农就业数据，市场预期下周市况将趋于安静，下周五年公债102/2 殖利率暂时或在0.98-1.02%间盘整。

“非农是近期最重要的数据，7月又开始放暑假了，下周看来就是较为平静的区间盘。”一外资银行交易员称。

交易员解析，美国就业数据预估仍将和缓好转，但由于这次是联准会主席贝南克谈话后的首次非农公布，其重要性不言可喻，足以印证美国失业率的改善是否在轨道上。在数据公布前，预料市场不会愿意冒险押注，而以观望为主。

虽然近来美联储官员亦极力和缓QE退场的过度解读，但交易员认为QE退市仍是健康方向，只是市场暂时少了止痛药，一时难以适应痛觉，然而QE退市的方向不会改变，市场应随时注意利率反弹的风险。

此外，台湾央行总裁彭淮南上日在理监事会议中强调仍将续行宽松的货币政策，亦给予公债短券一定的支撑力道。而他指出，升息时点将以未来物价展望为依归，以目前主计总处对CPI的预估值处于低位，料台湾今年都不会有升息机会，将不购成对台债市场的压力。

10年期增额公债发行102/6R 周二得标利率落于1.46%，贴近市场预估区间下缘。

至于下周台湾将公布的最新消费者物价指数(CPI)，交易员表示，预期CPI不会意外走扬，对债市影响中性。

**货币市场月初资金偏滥**

本周正逢月底、季底资金紧缩效应，银行间资金操作保守，令短率区间高位略为上调，展望下周，交易员认为，季底效应一过，资金水位又将回到暴涨的水准，短率将向既有区间低位靠拢。

下周前三天为旬底，银行间可能还要回补积数，下半周正值银行间月初的负数操作高峰，多数银行将积极承作拆款及买票，另外，市场预期下周五(7/5)央行将标售365天期千亿台币存单。

外商银行资金调度人士指出，由于外商银行普遍不能承作跨月资金，月底一过随着外商银行月初资金再度出笼，市场又会回到资金偏滥的情况，短率水准将会随即回到区间低位。

至于短票部分，票券业者认为，月初发票量普遍偏少，随着7月进入企业发放现金股利的高峰期，可能带动企业股利发放的资金需求。