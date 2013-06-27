更新版-路透基点：40亿美元双汇收购融资案架构及条款出炉--RLPC

(第二、三及七段新增期限、摊还及负债比率讯息)

路透香港6月27日 - 汤森路透旗下基点报导，双汇国际昨天在中国银行香港办公室一场路演中，公布40亿美元融资案的架构及条款，这项融资是为支持双汇收购Smithfield Foods计划之用。

这项融资包括一笔25亿美元三年期贷款及一笔15亿美元五年期贷款。三年期贷款在第一年底及第二年底各偿还2.50亿美元，剩下的20亿美元于到期时偿还。同样的，五年期贷款在第四年底偿还4亿美元，剩下的11亿美元于到期时偿还。

三年期及五年期贷款的平均期限分别为2.7年及4.7年。

三年期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，五年期为加码450个基点。

邀请银行承销10亿美元的综合收益在三年期部分为400个基点，五年期为500个基点。两部分贷款的费用分别为150个基点及250个基点。

提出承诺的期限为7月11日。

接到邀请的银行包括澳新(澳盛)银行、东方汇理银行、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、中国工商银行、汇丰银行、摩根士丹利、Natixis、荷兰合作银行、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行、及瑞银集团。

财务条款包括最高合并净债务比率五倍。双汇(境内及境外)合并总债务比率为4.4倍，收购目标Smithfield则为4.2倍。

消息人士指出，借款方打算在高级银团分销之后，进入一般银团。

先前已报导，Smithfield股票可能提供担保.

中国银行已包销整笔融资，上周四晚间发出邀请。

在此之前，这笔融资包含一项30亿美元“银行担保(备用信用证支持)”工具及一笔由河南双汇投资发展股票抵押的10亿美元融资。Smithfield股票作为共同担保。中国银行已向全球银行业者探询这项30亿美元备用信用证支持融资。

另一方面，摩根士丹利上周五已透过一次电话会议，在美国市场邀请银行业者参加一项15亿美元、364天期无担保过桥贷款案，用来支持双汇收购Smithfield。这项贷款面向零售银行展开筹组，价格为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码675个基点。承诺贷款低于7,500万美元者，可获前端费用37.5个基点；承贷7,500万美元或以上的银行，可获50基点费用。承诺期限为6月26日。

Smithfield和双汇5月29日宣布，双汇将以每股34美元现金，买下Smithfield所有流通股，交易金额共计47亿美元。以该价格计算，包含承担Smithfield净债务在内，这项交易对Smithfield企业价值的估值约为71亿美元。