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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 16:32 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料弱势上涨，短线有反弹空间

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* 未能收在61.8%回档位1.2998及云区下方

* 短线有反弹空间

* 位于200日移动均线1.3073下方

* 谨慎逢高做空

* 我们的卖出水准降至1.3070

* 图表: (link.reuters.com/cez29t)(完)

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