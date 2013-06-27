中国债市：资金情势稳定IRS交投清淡，尾盘或因部分机构止盈曲线略上行

路透上海6月27日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四变动不大，交投较清淡，因资金情势趋于稳定，不过临近尾盘时分可能部分机构止盈，带动曲线略有上行。

“今天早上双边报的很宽，大家可能都在忙报表什么的了，一个早上也没看到什么像样的成交，下午有一些零星成交，到尾盘股市收市之后，市场上来了一点。”上海一商业银行交易员称。

他指出，半年末临近，央行连续表态后，市场情绪趋于稳定，因机构多预期到7月5号存款准备金补缴之前，资金形势不会有明显好转，但也不会在出现极端恶化状态，“现在等的味道更多一点。”

而对尾盘时分曲线略有上行，他认为，以一年Repo为例，最近两个交易日从4.10%附近急跌至3.92%附近，快速下跌后小幅回弹属正常现象。

广发银行交易员吴思捷则指出，午后可能有机构出来止盈，带动曲线有一定的上行，短端上行幅度略多，但总体交投仍属清淡。

中国银行间市场周四七天质押式回购利率 续回落，且跌幅较上日有所扩大；交易员指出，伴随年中考核关口步入倒计时，部分机构为此筹备的资金已经落定，且央行公开市场本周净投放250亿元人民币，以绵薄之力扶助流动性，致跨半年末时点的七天品种供需向好。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.3420/4.4600 3.8380/3.9180 3.7090/3.7880 3.6970/3.7810 3.7400/3.9700

上日 4.4470/4.5610 3.8530/3.9290 3.7360/3.8140 3.7100/3.8020 3.7463/3.9763

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变化 -0.1050/-0.1010 -0.0150/-0.0110 -0.0270/-0.0260 -0.0130/-0.0210 -0.0063/-0.0063

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。