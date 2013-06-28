路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比降至83.5%，债券配比大幅下降

* 未来三个月股票建议配比微降至83.5%，债券建议配比大减

* 钱荒改变基金经理对股债市展望

* 电子技术股建议配置比例再创新高，周期股普遍下调

作者 林琦

路透上海6月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比降至83.5%，上月为83.7%，而债券配比大幅下降。中国银行间市场近期出现“钱荒”，致使各家银行纷纷去杠杆，债券价格明显下降，股市亦是一落千丈，基金经理纷纷调整股债配置。

本次共有八位基金经理参与调查，本月债券建议配比降至5.8%，上月为8.4%；而现金建议配比升至10.8%，上月为7.9%。

“我担心银行去杠杆化的过程要比想象的时间长,”上海一位基金经理指出，“资金面紧张有可能延伸至实体经济，拉高贷款利率，从而令企业资金成本上升，影响业绩。”

受贷款增长较快、企业所得税集中清缴、端午节假期现金需求、外汇市场变化、补缴法定准备金等多种因素叠加影响，银行间市场自5月下旬起缺钱状况逐渐升级，资金价格反复高涨。在央行坚持不援手的态度下，隔夜及七天回购上周创出历史新高。本周央行终于出面表态将维稳市场，资金面虽有所缓解，但仍未有实质性改善。

上海另一位基金经理指出，在美国提出年内可能缩减量化宽松规模后，全球新兴市场未来将不得不面对大量资金回流发达国家的风险，这对中国股市而言不是一个好消息。 近期不少国际投行下调中国经济预测。汇丰近日将中国国内生产总值(GDP)今年增速由原先的8.2%下调至7.4%；高盛 亦发布报告称，鉴于经济周期性走软迹象以及近期金融状况收紧，将中国今年GDP增速由7.8%下调至7.4%。摩根大通 中国首席经济学家朱海斌则表示，中国最新的宏观经济数据显示国内经济趋弱格局未变，而中国领导层强硬态度推动经济结构调整，预示着短期内经济走弱的风险。他预计今年中国GDP增速为7.6%。

此次受访的八位基金经理有六位对未来三个月沪综指点位做出预估，平均值为2,193点，较上月调查时的2,364点大幅下降，但该预测值较目前位置高出一成多。两位基金经理坚持认为三个月后股指会冲高至2,500点，另两位则认为三个月后股指仍在目前位置附近，甚至更低。

沪综指 周五早盘收报1,965.275点，涨0.78%。

**电子技术股配比续创新高**

在行业板块方面，由于市场对于未来国内经济基本面转向偏悲观，因此基金经理纷纷转向逆周期的股票，例如电子技术股及消费股，而金融股、能源、汽车等周期股的配比明显下调。

华南一位基金经理指出，“以电子行业为代表的成长股仍有机会，而经济下滑使得传统周期股都没机会。”

电子技术类股本月的平均建议配置比例为16.9%，继续创下2007年6月开始基金调查以来的新高，上月为13.9%；金融服务板块本月的平均建议配置比例为13.1%，上月为17.8%。

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求，将随机使用简单的A-I的代号来公布各家基金公司的预估)：

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 80 80 85 85 83 85 90 80 83.5

债券 5 6 0 0 15 10 0 10 5.8

现金 15 14 15 15 2 5 10 10 10.8

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

股票 83.5 83.7 80.3 80.4 83.4 85.8 81.9 76.6 78.1 78.3 76.1 79.4 80.0

债券 5.8 8.4 6.4 5.8 5.1 4.0 5.8 11.8 10.1 11.8 11.2 11.8 14.5

现金 10.8 7.9 13.4 13.9 11.5 10.2 12.4 11.6 11.8 9.9 12.7 8.8 5.5

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 0 0 0 - 0 0 - -

债券 0 0 0 0 0 0 + 0

现金 0 0 0 + 0 0 0 +

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 2,200 2,500 2,500 1,956 2,100 1,900

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 6 10 0 5 5 3 5 5

消费 16 25 25 15 20 15 30 25

电子技术 5 15 0 15 10 30 20 40

金融服务 15 20 30 15 20 5 0 0

金属及产品 6 5 0 5 5 0 0 0

房地产 16 5 20 10 15 4 5 5

交通及基础设施 10 0 0 5 5 4 1 10

能源 8 0 0 10 5 0 5 0

机械 12 0 25 10 10 4 0 5

其他: 6 20 0 10 5 35 25 10

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12/12月 11月 10月 9月 8月 7月

汽车 4.9 5.4 5.1 5.8 5.8 9.0 8.9 9.6 7.4 6.6 5.7 6.2

消费 21.4 19.0 20.1 21.4 21.4 16.2 16.9 15.0 19.4 17.8 21.7 19.4

电子技术 16.9 13.9 12.4 9.9 8.0 7.4 6.8 8.7 7.9 7.3 6.8 6.8

金融服务 13.1 17.8 15.8 16.4 14.9 18.8 20.1 16.8 16.6 17.0 16.4 17.0

金属 2.9 2.6 4.5 7.0 6.2 5.1 4.0 4.5 6.8 5.7 7.3 7.0

房地产 10.0 11.1 12.6 13.3 9.5 11.2 12.1 13.1 13.1 12.8 15.3 12.0

交通及基建 5.5 4.9 5.6 4.4 5.0 5.6 4.1 4.8 3.5 4.2 3.1 4.2

能源 3.5 5.3 5.4 6.6 7.3 8.1 8.9 9.8 9.1 8.7 8.7 8.1

机械 8.3 9.6 10.9 11.8 12.1 12.4 10.4 12.1 11.1 11.1 12.8 12.5