版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 27日 星期四 17:08 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续收贬，月底前结购汇料大抵平衡汇率走势偏弱

* 即期小幅收跌
    * 结购汇相对均衡，市况平淡
    * 人民币在月底前最后两个工作日料偏弱
    * 7月人民币仍有升值可能

 (更新收盘报价)
    路透北京6月27日 - 人民币兑美元即期 周四跟随中间价继续小幅收贬。交易
员表示，距离6月底仅两个工作日，季节性和政策性购汇需求已基本释放，今日并无明显结
购汇大单出现，整体表现相对平衡。不过7月人民币仍可能回到升值通道。
    
    上海一大行交易员称，最近中间价跟美元指数相对贴近，走势基本没出乎市场意料，不
过今天相对比较平淡。
        
    上海一股份制行交易员亦称，现在看6.1500是人民币贬值的一个坎，美元兑人民币价格
如果不能站稳在6.1500之上，市场价格还是要下去，也就是说人民币贬值也许到了尽头。
    
    他称，目前看，银行间市场的结汇盘还是大于购汇盘，说明银行间市场方向还没逆转，
“我感觉，央行并不希望人民币贬值。”
    
    “可以适当贬值一点，但是大势不会是贬值，...到了7月份，人民币可能还是会升值。
”上述交易员称。
        
    东京汇市澳元等商品货币周四温和上扬，因亚洲股市自本周稍早的跌势中反弹，与此同
时欧洲央行官员发表温和言论使得欧元持续处于守势。 
    
    中国国家外汇管理局最新数据显示，2013年一季度末，中国对外金融资产53,632亿美元
，对外金融负债35,749亿美元，分别较上年末增长3.6%和4.0%；对外金融净资产17,882亿美
元，增长3.0%。 
            
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
 在岸市场人民币兑美元                    今日            上日       升贬
           即期成交价格                 6.1490          6.1470     -0.03%
                 中间价                 6.1797          6.1779     -0.03%
           成交额                      204亿美元                     　
                               　                                    　
         日内相对于中间价最大波幅  0.51% (上限±1%)      日高       日低
               日内波动幅度(pips)         40            6.1480     6.1520
           2013年来即期升贬值幅度        1.32%                    　
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C        1,200                       　
                             FXS>                                 
                               　                                    　
 离岸人民币市场,北京时间16:46            今日            上日        　
            1年期NDF                   6.3025/55        6.3070       　
                    CNH即期            6.1468/82        6.1461       　
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

      人民币汇率市场报导/掉期    
    全球主要外汇市场收盘报导    
    人民币离岸/NDF相关新闻    
    全球外汇市场主要消息    
    人民币在岸相关新闻        
    全球外汇动态         
    人民币外汇期权        

 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐