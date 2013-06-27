更新版 1-中国汇市：人民币续收贬，月底前结购汇料大抵平衡汇率走势偏弱

* 即期小幅收跌 * 结购汇相对均衡，市况平淡 * 人民币在月底前最后两个工作日料偏弱 * 7月人民币仍有升值可能 (更新收盘报价) 路透北京6月27日 - 人民币兑美元即期 周四跟随中间价继续小幅收贬。交易 员表示，距离6月底仅两个工作日，季节性和政策性购汇需求已基本释放，今日并无明显结 购汇大单出现，整体表现相对平衡。不过7月人民币仍可能回到升值通道。 上海一大行交易员称，最近中间价跟美元指数相对贴近，走势基本没出乎市场意料，不 过今天相对比较平淡。 上海一股份制行交易员亦称，现在看6.1500是人民币贬值的一个坎，美元兑人民币价格 如果不能站稳在6.1500之上，市场价格还是要下去，也就是说人民币贬值也许到了尽头。 他称，目前看，银行间市场的结汇盘还是大于购汇盘，说明银行间市场方向还没逆转， “我感觉，央行并不希望人民币贬值。” “可以适当贬值一点，但是大势不会是贬值，...到了7月份，人民币可能还是会升值。 ”上述交易员称。 东京汇市澳元等商品货币周四温和上扬，因亚洲股市自本周稍早的跌势中反弹，与此同 时欧洲央行官员发表温和言论使得欧元持续处于守势。 中国国家外汇管理局最新数据显示，2013年一季度末，中国对外金融资产53,632亿美元 ，对外金融负债35,749亿美元，分别较上年末增长3.6%和4.0%；对外金融净资产17,882亿美 元，增长3.0%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1490 6.1470 -0.03% 中间价 6.1797 6.1779 -0.03% 成交额 204亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.51% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 40 6.1480 6.1520 2013年来即期升贬值幅度 1.32% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C 1,200 FXS> 离岸人民币市场,北京时间16:46 今日 上日 1年期NDF 6.3025/55 6.3070 CNH即期 6.1468/82 6.1461 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/曾祥进)