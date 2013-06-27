欧洲已公布经济指标--2013/6/27

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 f -0.2 f +0.3 f 德国 第一季 +0.1 @-f -0.7 @-f -1.4 f 法国 第一季 -0.2 f -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.6 r -0.9 f -2.4 r 消费者物价指数(CPI) 英国 5月 +0.2 +0.2 +2.7 德国 5月 +0.4 f -0.5 f +1.5 f 法国(HICP) 5月 +0.1 f -0.1 f +0.9 f 意大利(HICP) 5月 持平 f +0.3 f +1.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 5月 持平 u -0.2 r +1.2 u 德国 5月 -0.3 -0.2 +0.2 法国 4月 -0.9 持平 +0.6 意大利 4月 -0.4 持平 -1.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 5月 4.5 4.5 德国 6月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第一季 10.8 10.5 r 意大利 4月 12.0 @ 11.9 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f