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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 17:07 BJT

《汇市简讯》主权账户据说在1.3040-50之间布有欧元/美元卖单

0840GMT

* 据称主权账户在1.3040-50之间布有卖单

* 停止位在1.3060-65

* 目前在1.3070-60之间见有一系列投机卖单

* 行权价在1.2980、1.3015和1.3050的选择权在今日到期。(完)

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