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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 10:32 BJT

陆家嘴论坛：中国当前稳健货币政策是合适的，对未来经济增长充满信心--央行行长

路透上海6月28日 - 中国人民银行行长周小川周五称，当前经济金融运行是平稳的，稳健的货币政策是合适的，将合理引导信贷投放，综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，对未来中国经济增长充满信心。

周小川并称，将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速；将推动债券发行市场双向开放，鼓励境外机构发行人民币债券。

他是在上海参加陆家嘴论坛发表演讲时做出上述表示的。（完） (发稿 边竞/李宏薇/丁淑琴; 撰写 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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