陆家嘴论坛：中国当前稳健货币政策是合适的，对未来经济增长充满信心--央行行长

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透上海6月28日 - 中国人民银行行长周小川周五称，当前经济金融运行是平稳的，稳健的货币政策是合适的，将合理引导信贷投放，综合运用各种工具和手段，适时调节市场流动性，对未来中国经济增长充满信心。
周小川并称，将积极稳妥推进人民币资本项目可兑换，此进程未来会有所提速；将推动债券发行市场双向开放，鼓励境外机构发行人民币债券。
他是在上海参加陆家嘴论坛发表演讲时做出上述表示的。（完） (发稿 边竞/李宏薇/丁淑琴; 撰写 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。