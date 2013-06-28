新债招标：中国三年期地方债中标利率3.79%，远高于预期--业内人士

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
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路透上海6月28日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早代理招标发行的242亿元人民币三年期固息地方债，中标利率为3.79%，远高于此前3.66%的预测均值，投标倍数为1.59倍。
今日新债是财政部代理招标发行的今年第三期地方政府债。该期债分销期为7月1日至7月3日，7月5日起上市交易。242亿元的发行规模中，湖北、海南、重庆和四川发行量分别为68亿元、30亿元、44亿元和100亿元。
财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完) (发稿 李宏薇/吴芳; 审校 张喜良)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。