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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 10:39 BJT

新债招标：中国三年期地方债中标利率3.79%，远高于预期--业内人士

路透上海6月28日 - 业内人士周五透露，中国财政部稍早代理招标发行的242亿元人民币三年期固息地方债，中标利率为3.79%，远高于此前3.66%的预测均值，投标倍数为1.59倍。

今日新债是财政部代理招标发行的今年第三期地方政府债。该期债分销期为7月1日至7月3日，7月5日起上市交易。242亿元的发行规模中，湖北、海南、重庆和四川发行量分别为68亿元、30亿元、44亿元和100亿元。

财政部2013年代发地方政府债规模为3,500亿元，较去年的2,500亿元增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券，期限分三年和五年两种。其中财政部代理发行金额1,771亿元，上海等四地自行发债额229亿元。(完) (发稿 李宏薇/吴芳; 审校 张喜良)
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