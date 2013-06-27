更新版 1-台湾货币市场：短率区间高位微幅上调，反应季底及明日公债交割紧缩因素

* 央行维持利率不变，符合预期
* 短率区间高位微幅上调
* 季底因素陆续发酵
* 拆入需求持续热络
* 明日交割350亿台币增额公债
(新增央行利率决议与更新数据)
记者 詹静宜
路透台北6月27日 - 台湾银行间短率周四区间高位略微上移。银行调度人士认为，季底资金紧缩因素陆续发酵，跨月、跨季资金供给减少，一周短率区间高位率先微幅走扬，连带影响银行间隔夜拆款区间高位也跟着微调，明日为月底、季底最后一个交易日仍须小心因应。
银行资金交易员表示，考量第二季底半年报编制及银行资本适足率计算等因素，大型行库担心资金拆出后会来不及支应冲刺放款需求的资金缺口，季底资金调度明显保守许多，加以明日将交割10年期增额公债350亿台币，今天部分银行先行调度资金因应，此皆令季底资金情势稍紧、短率区间高位微幅走扬，但不致于影响资金调度。
台湾央行今日举行理监事会议，会后宣布重贴现率维持在1.875%不变，符合市场预期。台湾央行在新闻稿指出，美国量化宽松政策准备退场，中国银行体系流动性问题等等影响全球经济前景，维持现行政策利率，有助物价与总体经济稳定。
“今天有比较紧一点，很多人在找钱!”一位大型民营金控旗下银行交易员说。
交易员也指出，央行连八度维持利率不变，对短率影响相当有限。
拆款中心资料 显示，周四超额准备为507亿台币，累计超额准备为138亿，加计前期1%的超额准备为1,277亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日收在0.295-0.403%；一周拆款利率在0.380-0.500%，上日收在0.380-0.430%。
**短票利率持稳既有区间**
在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，已先避开落点在月底、季底的最后两天交易日，今、明两天发票量明显萎缩，短票利率则持平在既有区间不变。
银行业者亦称，月底资金情势稍紧，并没有过多闲置资金，月底前买票需求略有下滑。
30天期短票利率仍以0.68-0.69%为主，与上日相同，极少数大型行库成交在0.70%。
台湾央行今日共发行2,606.5亿台币存单，若相较存单到期金额2,627.25亿，存单发行余额减20.75亿台币。 周五存单到期量2,383.7亿。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)成交利率则是持平。市场人士指出，季底已剩最后两个交易日，因应季底帐面调整的资金流动仍属频繁，投信端赎回较为明显；但也同时涌入部分申购款，令市场资金水位仍属平衡，没有趋于紧俏，利率也不动如山。
市场资金调度人士称，部分证券商及银行因资金没有缺口，以到期续作为主，不收新钱，令钱多的寿险只能另觅去化资金出路。而投信端的变化较大，因基金进进出出，资金调度频率也增加。而在企业法人部分，资金供给仍然充沛。
〞这个季底市况很平淡，资金也不紧，旬底也不会有太大变化。〞一位银行交易员表示。
市场人士指出，由于明日是本季最后一个交易日，为求平稳度过，市场仍将以到期续作为主，且寿险和投信的调度相信今日多数已告一段落，预期明日利率也不会有太大变化。市场将把资金调度重心转往下周，观察银行端在旬底回补积数的状况。
目前银行端累计超额准备数字仍为负数，但负370亿的数字并不大，市场预期旬底前很快能够补足，不会令市场资金过份紧俏。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投区间亦落在0.60-0.67%的上日区间。(完)
(集体采写 林妙容；; 审校 林高丽)