重温稿-台湾货币市场：短率区间高位微幅上调，反应季底及明日公债交割紧缩因素

* 央行维持利率不变，符合预期

* 短率区间高位微幅上调

* 季底因素陆续发酵

* 拆入需求持续热络

* 明日交割350亿台币增额公债

记者 詹静宜

路透台北6月27日 - 台湾银行间短率周四区间高位略微上移。银行调度人士认为，季底资金紧缩因素陆续发酵，跨月、跨季资金供给减少，一周短率区间高位率先微幅走扬，连带影响银行间隔夜拆款区间高位也跟着微调，明日为月底、季底最后一个交易日仍须小心因应。

银行资金交易员表示，考量第二季底半年报编制及银行资本适足率计算等因素，大型行库担心资金拆出后会来不及支应冲刺放款需求的资金缺口，季底资金调度明显保守许多，加以明日将交割10年期增额公债350亿台币，今天部分银行先行调度资金因应，此皆令季底资金情势稍紧、短率区间高位微幅走扬，但不致于影响资金调度。

台湾央行今日举行理监事会议，会后宣布重贴现率维持在1.875%不变，符合市场预期。台湾央行在新闻稿指出，美国量化宽松政策准备退场，中国银行体系流动性问题等等影响全球经济前景，维持现行政策利率，有助物价与总体经济稳定。

“今天有比较紧一点，很多人在找钱!”一位大型民营金控旗下银行交易员说。

交易员也指出，央行连八度维持利率不变，对短率影响相当有限。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为507亿台币，累计超额准备为138亿，加计前期1%的超额准备为1,277亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日收在0.295-0.403%；一周拆款利率在0.380-0.500%，上日收在0.380-0.430%。

**短票利率持稳既有区间**

在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，已先避开落点在月底、季底的最后两天交易日，今、明两天发票量明显萎缩，短票利率则持平在既有区间不变。

银行业者亦称，月底资金情势稍紧，并没有过多闲置资金，月底前买票需求略有下滑。

30天期短票利率仍以0.68-0.69%为主，与上日相同，极少数大型行库成交在0.70%。

台湾央行今日共发行2,606.5亿台币存单，若相较存单到期金额2,627.25亿，存单发行余额减20.75亿台币。 周五存单到期量2,383.7亿。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率则是持平。市场人士指出，季底已剩最后两个交易日，因应季底帐面调整的资金流动仍属频繁，投信端赎回较为明显；但也同时涌入部分申购款，令市场资金水位仍属平衡，没有趋于紧俏，利率也不动如山。

市场资金调度人士称，部分证券商及银行因资金没有缺口，以到期续作为主，不收新钱，令钱多的寿险只能另觅去化资金出路。而投信端的变化较大，因基金进进出出，资金调度频率也增加。而在企业法人部分，资金供给仍然充沛。

〞这个季底市况很平淡，资金也不紧，旬底也不会有太大变化。〞一位银行交易员表示。

市场人士指出，由于明日是本季最后一个交易日，为求平稳度过，市场仍将以到期续作为主，且寿险和投信的调度相信今日多数已告一段落，预期明日利率也不会有太大变化。市场将把资金调度重心转往下周，观察银行端在旬底回补积数的状况。

目前银行端累计超额准备数字仍为负数，但负370亿的数字并不大，市场预期旬底前很快能够补足，不会令市场资金过份紧俏。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。