表格：美国6月22日止当周初请失业金人数降至34.6万人，预估为34.5万人

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透6月27日 - 美国劳工部周四报告称，
* 美国一周续请失业金人数降至296.5万人(预估为295.0万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值降至34.6万人
* 美国一周初请失业金人数降至34.6万人(预估为34.5万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
06/22/13 346,000 345,750 -- --
06/15/13 355,000-R 348,500-R 2,965,000 2.3
06/08/13 336,000 345,750 2,966,000-R 2.3
06/01/13 346,000 352,500 2,991,000 2.3
05/25/13 357,000 348,000 2,971,000 2.3
05/18/13 344,000 340,500 3,002,000 2.3
05/11/13 363,000 340,000 2,923,000 2.3
05/04/13 328,000 338,000 3,024,000 2.3(完)
(编译 田建华; 审校 张涛)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f