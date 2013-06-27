版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 20:40 BJT

投行观点：RBC将Pinnacle Entertainment 目标价由18美元上调至24美元，评级由表现与类股一致上调至表现优于大盘

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐