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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 21:38 BJT

美国热股：微软推出Windows 8.1测试版，股价盘初上涨

路透6月27日 - 微软 周三发布Windows 8.1测试版，恢复了“开始”按钮，并增加了多项功能，希望能取悦用户，并鼓励开发商为之编写更多应用程式。

微软股价周四盘初上涨0.84%，报34.64美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
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