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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 21:40 BJT

美国热股：达美航空计划提振股东回报，股价盘初上涨

路透6月27日 - 达美航空(Delta Air Lines) 周四在纽约举行年度会议。

该公司正采取措施提振投资人回报率，计划十年来首次派发股利，并买回5亿美元股票。

达美航空股价周四盘初上涨0.05%，报18.42美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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