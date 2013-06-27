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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 21:52 BJT

美国各类经济指标总览--2013/6/27

美国5月个人所得较前月增加0.5%(预估为增加0.2%)，个人支出较前月增加0.3%。5月个人消费支出(PCE)物价指
数较前月上升0.1%，核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1)。 
    
    美国6月22日止当周初请失业金人数降至34.6万人，预估为34.5万人。6月15日当周续请失业金人数降至296.5万
人(预估为295.0万人)。 
    
    
                                      当前值                            前次值  
 失业率(%)                               7.6  (5月)                        7.5  (4月)
 非农业就业岗位(万)                 增加17.5  (5月)                   增加14.9  (4月修正值)
 平均时薪(%)                            持平  (5月)                        0.2  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 +0.1  (5月)                       -0.4  (4月)
 不包括食品和能源CPI(%)                 +0.2  (5月)                       +0.1  (4月)
 实质所得(%)                            -0.1  (5月)                       +0.3  (4月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 -0.7  (4月)                       -0.6  (3月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                 +0.1  (4月)                       +0.2  (3月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +1.8  (第一季终值)                +0.4  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                         +1.3  (第一季终值)                +1.0  (第四季终值)
 零售销售(%)                            +0.6  (5月)                       +0.1  (4月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差402.9  (4月)                  逆差371.3  (3月修正值)
 雇佣成本(%)                            +0.3  (第一季)                    +0.4  (第四季修正值)
 工业生产(%)                            -0.5  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 产能利用率(%)                          77.8  (4月)                       78.3  (3月修正值)
 初请失业金人数(万人)                   34.6  (6月22日当周)               35.5  (6月15日当周)
 联邦预算(亿美元)                  赤字1,390  (5月)                  盈余1,129  (4月)
 领先指标(%)                            +0.1  (5月)                       +0.8  (4月修正值)
 个人所得(%)                            +0.5  (5月)                       +0.1  (4月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1  (5月)                       -0.3  (4月)
                                                                                
 消费者信贷(亿美元)                  增加111  (4月)                     增加84  (3月修正值)
 企业库存(%)                            +0.3  (4月)                       -0.1  (3月修正值)
 建筑支出(%)                            +0.4  (4月)                       -0.8  (3月修正值)
 消费者信心                             81.4  (6月)                       74.3  (5月修正值)
 房屋开工(万户)                         91.4  (5月)                       85.6  (4月修正值)
 建筑许可(万户)                         98.5  (5月修正值)                100.5  (4月修正值)
 成屋销售(万户)                          518  (5月)                        497  (4月修正值)
 新屋销售(万户)                         47.6  (5月)                       46.6  (4月修正值)
 工厂订单(%)                            +1.0  (4月)                       -4.7  (3月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  +3.6  (5月)                       +3.6  (4月修正值)
 供应管理协会非制造业指数               53.7  (5月)                       53.1  (4月)
 供应管理协会制造业指数                 49.0  (5月)                       50.7  (4月)
 趸售(批发)库存(%)                      +0.2  (4月)                       +0.3  (3月修正值)
 进口物价(%)                            -0.6  (5月)                       -0.7  (4月修正值)
 出口物价(%)                            -0.5  (5月)                       -0.7  (4月修正值)
 单位劳工成本(%)                        -4.3  (第一季修正值)             +11.8  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                        +0.5  (第一季修正值)              -1.7  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                  赤字1,104.2  (第四季)             赤字1,124.5  (第三季修正值)
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