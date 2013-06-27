美国各类经济指标总览--2013/6/27

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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美国5月个人所得较前月增加0.5%(预估为增加0.2%)，个人支出较前月增加0.3%。5月个人消费支出(PCE)物价指 数较前月上升0.1%，核心PCE物价指数较前月上升0.1%(预估为上升0.1)。 美国6月22日止当周初请失业金人数降至34.6万人，预估为34.5万人。6月15日当周续请失业金人数降至296.5万 人(预估为295.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (5月) 7.5 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (5月) 增加14.9 (4月修正值) 平均时薪(%) 持平 (5月) 0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (5月) -0.4 (4月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (5月) +0.1 (4月) 实质所得(%) -0.1 (5月) +0.3 (4月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +1.8 (第一季终值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季终值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.6 (5月) +0.1 (4月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差402.9 (4月) 逆差371.3 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.6 (6月22日当周) 35.5 (6月15日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,390 (5月) 盈余1,129 (4月) 领先指标(%) +0.1 (5月) +0.8 (4月修正值) 个人所得(%) +0.5 (5月) +0.1 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (5月) -0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加111 (4月) 增加84 (3月修正值) 企业库存(%) +0.3 (4月) -0.1 (3月修正值) 建筑支出(%) +0.4 (4月) -0.8 (3月修正值) 消费者信心 81.4 (6月) 74.3 (5月修正值) 房屋开工(万户) 91.4 (5月) 85.6 (4月修正值) 建筑许可(万户) 98.5 (5月修正值) 100.5 (4月修正值) 成屋销售(万户) 518 (5月) 497 (4月修正值) 新屋销售(万户) 47.6 (5月) 46.6 (4月修正值) 工厂订单(%) +1.0 (4月) -4.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.6 (5月) +3.6 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.7 (5月) 53.1 (4月) 供应管理协会制造业指数 49.0 (5月) 50.7 (4月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (4月) +0.3 (3月修正值) 进口物价(%) -0.6 (5月) -0.7 (4月修正值) 出口物价(%) -0.5 (5月) -0.7 (4月修正值) 单位劳工成本(%) -4.3 (第一季修正值) +11.8 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.5 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f