版本:
中国
市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 21:40 BJT

美国股市：小幅开高，初请失业金人数等数据利好

路透纽约6月27日 - 美国股市周四开高，之前数据显示一周初请失业金人数下降，消费者支出和个人所得则改善。

道琼工业指数 开盘涨64.12点或0.43%，报14,974.26点；标准普尔500指数 涨7.83点或0.49%，报1,611.09点；Nasdaq指数 上涨20.29点或0.60%，报3,396.52点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐