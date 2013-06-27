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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 21:44 BJT

美国热股：Nike股价盘初上涨，稍后将公布季度财报

路透6月27日 - Nike 周四公布季度财报。

Nike股价3月大涨，此前该公司向华尔街表示，中国预定单数量再次上扬，且北美业务飙升。

Nike股价周四盘初上涨1.47%，报62.76美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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