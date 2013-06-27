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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 21:55 BJT

美国热股：DirecTV股价挫跌逾3%，稍早调查发现订户数遭浮报

路透6月27日 - DirecTV 称，一项内部调查发现，其拉丁美洲部门浮报了订户数量，截至3月底的订户数量多报了20万，因部分员工采取不当手法。

DirecTV股价周四盘初挫跌3.49%，报58.96美元。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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