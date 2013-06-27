美国热股：Dish退出竞购Clearwire，股价上扬逾2%

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透6月27日 - Dish Network 退出对移动服务提供商Clearwire 的竞购，这是不到一周之内对Dish董事长及创始人Charlie Ergen及其向无线业务进军计划的第二次打击。
周三公布的决定正式结束了Dish和Clearwire多数股权所有者Sprint Nextel 之间的竞购战，令人怀疑Ergen试图从卫星电视服务向美国无线市场扩张还有什么选择。
Dish股价周四上涨2.11%，报41.05美元。Sprint持平在6.97美元。Clearwire下跌2.14%，报4.981美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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