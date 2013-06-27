美国热股：Dish退出竞购Clearwire，股价上扬逾2%

路透6月27日 - Dish Network 退出对移动服务提供商Clearwire 的竞购，这是不到一周之内对Dish董事长及创始人Charlie Ergen及其向无线业务进军计划的第二次打击。

周三公布的决定正式结束了Dish和Clearwire多数股权所有者Sprint Nextel 之间的竞购战，令人怀疑Ergen试图从卫星电视服务向美国无线市场扩张还有什么选择。

Dish股价周四上涨2.11%，报41.05美元。Sprint持平在6.97美元。Clearwire下跌2.14%，报4.981美元。(完) (编译 王冠中; 审校 田建华)