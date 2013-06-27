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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 22:07 BJT

美国热股：Progress Software第二季获利优于预期，股价劲扬逾6%

路透6月27日 - 数据库管理软体商Progress Software 周三公布优于预期的第二季获利，因其软体授权业务营收增加。

Jefferies & Co将其目标价由21美元上调至23美元。

Progress Software股价周四上涨6.53%，报23.49美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
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