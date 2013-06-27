美国热股：Herman Miller股价在财报公布后挫跌

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透6月27日 - 办公室家具制造商Herman Miller 周三公布的第四季财报优于分析师预期，毛利率上扬。
该公司扣除项目后的每股获利0.43美元，营收为4.60亿美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师原预估为每股获利0.36美元，营收4.40美元。
Herman Miller股价周四挫跌6.65%，报25.40美元。(完) (编译 王冠中; 审校 利棣儿)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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