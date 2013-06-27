版本:
中国
中国财经报道 | 2013年 6月 27日 星期四 22:17 BJT

美国热股：Herman Miller股价在财报公布后挫跌

路透6月27日 - 办公室家具制造商Herman Miller 周三公布的第四季财报优于分析师预期，毛利率上扬。

该公司扣除项目后的每股获利0.43美元，营收为4.60亿美元。汤森路透I/B/E/S调查的分析师原预估为每股获利0.36美元，营收4.40美元。

Herman Miller股价周四挫跌6.65%，报25.40美元。(完) (编译 王冠中; 审校　利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐