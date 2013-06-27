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市场报道 | 2013年 6月 27日 星期四 22:18 BJT

美国热股：Bed Bath & Beyond第一季获利逊于预期，股价下跌

路透6月27日 - 美国家庭用品连锁店Bed Bath & Beyond Inc 公布优于预期的第一季营收，但获利逊于预估，因成本上扬。

Bed Bath & Beyond股价周四下跌1.06%，报69.26美元。(完) (编译 王冠中; 审校)
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